Дякуємо американському народу за надзвичайну підтримку, за кожне добре слово, кожен донат, кожен український прапор на будинках. Це величезний внесок в стійкість України у великій війні.

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Водночас, кому, як не американському народу, розуміти важливість гідності та честі. Ніхто і ніколи, ким би не була ця людина, не може принижувати твою державу. Народ, який ти представляєш. Плювати в душу тисячам матерів, які втратили своїх доньок та синів, мільйонам людей, які втратили свої домівки і цілі міста. Називати гвалтівника — партнером, а його жертві дорікати, що вона недостатньо вдячна за надані можливості.

Сьогодні в Овальному кабінеті лідер вільної демократичної країни захищав честь своєї країни. України.

Я вдячна Президенту Зеленському, що він не зламався під таким шаленим тиском.

Єдність залишається нашою головною силою, нашою головною зброєю.