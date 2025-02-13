Санкции в отношении Порошенко были введены по представлению Кабинета министров: в чем пытаются обвинить политика

Санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от 12 февраля были введены по представлению Кабинета Министров Украины. Они касаются эпизодов "государственной измены", "участия в создании "Партии регионов" и "сотрудничества с РФ".

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Возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в органах власти.

По их словам, именно Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел пожизненные санкции против Порошенко, а также бизнесменов, экс-совладельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, миллиардера Константина Жеваго и бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Отмечается, что "все они осуществляли деятельность в интересах РФ", а потому в отношении каждого эпизода возбуждены уголовные дела и правоохранительные органы ведут расследование.

По данным источников, санкции в отношении Петра Порошенко введены из-за:

– уголовного дела о государственной измене, когда он в сговоре с Медведчуком и руководством РФ "разрешил" энергетической компании "Центрэнерго" покупать уголь у "Л/ДНР". Отмечается, что это надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от России;

– участия в создании "Партии регионов", а также работе в правительстве Виктора Януковича, когда тот, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке "харьковских соглашений";

– сотрудничества с РФ (владея активами – фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" во временно оккупированном Крыму – Порошенко "был заинтересован" в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота на полуострове).

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля представители оппозиционной партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде заблокировали трибуну. Таким образом они выразили протест против санкций в отношении лидера политсилы.

Сам Петр Порошенко назвал санкции против него провокацией. Он подчеркнул, что решение СНБО является антиконституционным и политически мотивированным.

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