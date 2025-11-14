'Самый большой вызов': опрос показал, как европейцы относятся к войне в Украине

Граждане Европейского Союза называют войну в Украине самым большим вызовом перед Западной Европой. В то же время украинский вопрос является одним из приоритетов будущего ЕС.

Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра. Вторжение РФ в Украину, как свидетельствуют настроения европейцев, входит в глобальные вызовы, с которыми столкнулся Брюссель.

Среди других глобальных вызовов для будущего ЕС, наиболее упоминаемыми проблемами являются:

мировые конфликты (41%);

(41%); нелегальная миграция (35%);

(35%); изменение климата и экологические проблемы (31%);

(31%); потеря ЕС своего мирового влияния (30%).

В целом же европейцы считают, что страны-участницы могут достичь лучших результатов в торговых переговорах и экономических партнерствах, сотрудничая на уровне ЕС, а не самостоятельно (79%), и что Брюссель должен диверсифицировать свои торговые отношения с мировыми странами для укрепления экономической независимости и поддержать собственные бизнесы (83%).

Настроения европейцев относительно Украины

Относительно общеполитических приоритетов, 34% опрошенных европейцев называют безопасность и оборону среди сфер, которые должны быть приоритетом для ЕС, 32% – нелегальную миграцию и только 27% – войну в Украине.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что среди потенциальных кандидатов на членство в ЕС стали Украина, Албания, Молдова и Черногория, высоко оценив проведение реформ в нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия опубликовала отчет о расширении Евросоюза, признав, что Украина должна исправить негативные тенденции по борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

