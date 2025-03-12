Самая важная гарантия безопасности: Шольц пообещал, что Европа продолжит усиливать армию Украины

Важнейшей гарантией безопасности Украины является наличие собственной сильной армии. Европейские страны продолжат оказывать военную помощь Киеву и примут участие в усилении Вооруженных сил Украины.

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Антониу Коштой, передает "Укринформ". Политик добавил, что российский диктатор Владимир Путин не должен надеяться на победу на поле боя из-за того, что Украина перестанет получать помощь.

"Украина может на нас положиться, на Европу положиться... Мы как ЕС, как европейцы в целом будем усиливать нашу помощь... Украина должна иметь собственную сильную армию как важнейшую гарантию безопасности", – отметил канцлер.

В то же время он подчеркнул, что поддержка США незаменима в данном вопросе. Политик приветствовал решение Соединенных Штатов возобновить военную помощь по итогам встречи в Джидде и назвал это важным сигналом, что может привести к значительным шагам.

Шольц в очередной раз сказал, что Украина и ее европейские союзники стремятся к справедливому и долгосрочному миру, но говорить об отправлении миротворцев на линию фронта еще рано, поскольку первоочередной мерой является прекращение огня, обмен пленными, возвращение похищенных граждан и другие шаги.

Глава немецкого правительства отметил, что партнеры должны обсуждать рамочные условия мирного решения. И главным должно быть, что Украина будет оставаться суверенным демократическим государством с сильной армией, которая сможет защитить этот суверенитет. Шольц напомнил, что "демилитаризация" Украины была одной из целей войны диктатора Путина, которая не должна реализоваться.

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент назвал разговор "откровенным". Лидеры обеих стран обсудили многие вопросы, в частности видение будущей архитектуры безопасности и взаимодействие между странами для защиты украинского неба.

Как сообщал OBOZ.UA, Шольц ранее уже заявлял, что Европа не позволит демилитаризацию Украины. Он также отверг возможность заключения соглашений по Украине только между США и Россией и подчеркнул, что вопросы по Украине не должны решаться без ее участия.

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