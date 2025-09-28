Ряд международных СМИ принял участие в пропагандистском престуре РФ: в МИД Украины предупредили о последствиях

Министерство обороны государства-агрессора РФ устроило так называемый пресс-тур на оккупированных украинских территориях с целью распространения российской пропаганды. В этих мероприятиях принял участие ряд международных СМИ, и каждый из участников столкнется с правовыми последствиями.

Во время незаконного пропагандистского "престура" произошло нарушение международного права и национального законодательства нашей страны, в частности пересечение неконтролируемого участка государственной границы, в отдельных случаях – несмотря на запрет на въезд. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в X (Twitter).

Реакция МИД Украины

Тихий заявил, что он разъярен информацией об этих пропагандистских мероприятиях на ВОТ и причастности к ним иностранных журналистов.

"СМИ, которые приняли участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", – предупредил дипломат.

МИД направит официальные обращения в штаб-квартиры всех этих медиа в их столицах, требуя извинений и прекращения такого поведения.

"Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и нанесли огромные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад – это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", – объяснил Тихий.

В тот самый момент, когда эти СМИ наслаждались своей поездкой, организованной государством-агрессором, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживались в тюрьмах врага. Тихий отметил, что освобождение представителей украинской прессы из неволи было и остается чрезвычайно сложной задачей.

Всего за время полномасштабной войны зафиксировано более 800 российских преступлений против журналистов и СМИ в Украине.

"Эта реальность НЕ будет показана доверчивым иностранным журналистам, которые воспользовались пропагандистским туром министерства обороны РФ – Россия является государством жесткой цензуры, и все это знают", – подчеркнул представитель МСЗ.

"Именно такие туры являются причиной того, что доверие к СМИ падает, и люди выбирают социальные сети вместо репортеров, которые не умеют отличить добро от зла", – добавил он.

Тихий "уже инициировал необходимую идентификацию списка СМИ и их участников, чтобы обеспечить последствия, описанные выше".

Как писал OBOZ.UA, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит в Российскую Федерацию по случаю празднования в РФ 80-й годовщины ее атомной промышленности. В МИД Украины назвали эти мероприятия очередным политическим фарсом и манипуляциями для обеления преступлений россиян в сфере ядерной и радиационной безопасности. Кремль фактически использовал руководство МАГАТЭ для своей пропаганды.

