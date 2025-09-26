Гросси встретился с Путиным по случаю годовщины атомной промышленности РФ: в МИД Украины отреагировали

Празднование в РФ 80-й годовщины ее атомной промышленности – это очередной политический фарс и манипуляции для отбеливания преступлений россиян в сфере ядерной и радиационной безопасности. Особое беспокойство вызывает визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Российскую Федерацию, ведь Кремль фактически использовал руководство Агентства для своей пропаганды.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты объяснили позицию нашего государства на официальном сайте 26 сентября.

Попытки легитимизации российской оккупации ЗАЭС недопустимы

В МИД отметили, что проведение подобных "торжеств" в России на фоне оккупации украинской Запорожской атомной электростанции выглядит особенно лицемерно.

Наша страна рассматривает МАГАТЭ исключительно как инструмент предотвращения ядерных рисков, и поэтому ожидает от Агентства неуклонной объективности, беспристрастности и независимости.

В то же время "Росатом" – государственная корпорация агрессора, которая организовала "торжества", – является неотъемлемой частью военно-промышленного комплекса РФ и инструментом оккупации украинских ядерных объектов.

Действия "Росатома" представляет непосредственную угрозу ядерной безопасности как в Украине, так и за ее пределами, нарушают принципы МАГАТЭ и нормы международного гуманитарного права.

Более того, визит главы МАГАТЭ состоялся на фоне обнародования нового расследования правозащитной организации Truth Hounds, документирующего причастность "Росатома" к оккупационному управлению площадкой ЗАЭС, системным издевательствам , пыткам и преследованиям гражданских, в частности сотрудников станции.

Украина требует от "Росатома" немедленно прекратить любое вмешательство в деятельность ЗАЭС, освободить незаконно удерживаемых работников и устранить любое давление на персонал, как того требует один из "семи незаменимых принципов" МАГАТЭ.

В МИД отметили, что ценят техническое присутствие МАГАТЭ на украинских площадках, включая ЗАЭС, и такое взаимодействие продолжится.

"В то же время считаем недопустимыми попытки легитимизации российской оккупации украинских объектов через контакты международных институтов с российскими структурами", – подчеркнули в министерстве.

Дипломаты попросили международное сообщество усилить коллективный ответ на действия "Росатома":

изолировать эту корпорацию от международных площадок в сфере ядерной энергетики;

прекратить проекты сотрудничества, остановить новые контракты;

ограничить поставки технологий и товаров двойного назначения;

ввести комплексные санкции против "Росатома", его дочерних структур и руководства, а также ограничить импорт продукции, обеспечивающей его деятельность.

Уменьшить риски можно полным возвращением Запорожской атомной электростанции под законный контроль Украины, освобождением незаконно удерживаемых граждан и полным прекращением участия "Росатома" в агрессии.

Что предшествовало

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приехал с визитом в Россию. Там он принял участие во Всемирной неделе атомной энергетики, а вечером 25 сентября встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Гросси назвал встречу "своевременным и важным обменом мнениями" о ядерной энергетике, нераспространении и вызовах в сфере ядерной безопасности и защищенности.

26 сентября визит продолжился, и гендиректор МАГАТЭ провел встречу в Москве с представителем "Росатома" Алексеем Лихачевым.

В предыдущий раз Гросси был в Москве в феврале этого года. Тогда он обсуждал с россиянами безопасность оккупированной ЗАЭС.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские захватчики, которые удерживают Запорожскую атомную электростанцию, не допустили экспертов Международного агентства по атомной энергии к недавно построенной плотине. Причина якобы в "проблемах с безопасностью".

