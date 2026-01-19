Россиян готовят к важному решению по войне против Украины: в ISW объяснили, какой 'сигнал' дал Кремль

Кремль выпустил на публику несколько подзабытого бывшего нардепа Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене и ряде других тяжких преступлений. Тот сделал ряд заявлений о войне России против нашего государства.

Эти заявления призваны подготовить население РФ к отказу Кремля от мира в обозримой перспективе. Так сказанное Медведчуком трактовали в Институте изучения войны (ISW).

Что и зачем сказал Медведчук

Накануне, 18 января, вся российская пропагандистская машина активно разносила провозглашенные Медведчуком в интервью кремлевскому новостному агентству ТАСС тезисы о российско-украинской войне.

Бывший нардеп, государственный изменник и кум российского диктатора Владимира Путина, который, по замыслу Кремля, должен был заменить президента Украины Владимира Зеленского после полномасштабного вторжения РФ, заявил, что "мира в Украине в 2026 году не будет".

Медведчук также повторил утверждение о том, что "время на стороне Кремля", и отметил стремление Москвы достичь своих первоначальных военных целей без переговоров с Украиной.

Предатель не стал изобретать велосипед – и повторил давние нарративы Кремля о том, что в Украине Россия якобы воюет с Западом, что украинская власть является нелегитимной. Также он отверг идею проведения выборов в Украине, которых ранее требовала Москва, на любых условиях, кроме установленных РФ.

"Путин и кремлевские чиновники неоднократно использовали эту риторику, чтобы подчеркнуть преданность России своим начальным военным целям и теории победы, которая базируется на уверенности, что российские военные и экономика могут пережить Украину и поддержку Украины Западом — теорию, которую Запад может помочь опровергнуть, поддерживая Украину", – отметили в ISW.

Аналитики отметили, что Медведчука Кремль использует как "рупор" для провозглашения более экстремальных заявлений, чем могут себе позволить Путин и представители его окружения. И слова предателя подаются как заявления человека, якобы представляющего Украину.

То, что озвучил в интервью пропагандистскому ресурсу Медведчук, было провозглашено не просто так. Основной аудиторией для его заявлений, считают в ISW, является население РФ: Кремль готовит россиян к тому, что откажется завершать войну.

"Кремль, вероятно, использует интервью Медведчука от 18 января, чтобы оправдать отказ России от мирных усилий по урегулированию войны в Украине. Заявления Медведчука появляются на фоне продолжающихся мирных переговоров между США, Европейским Союзом и Украиной по разработке мирного плана и последнего раунда переговоров между Украиной и США в Майами 16 января. ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, намерен полностью отклонить любое мирное предложение, которое не соответствует полным требованиям России, включая условия, вытекающие из недавних переговоров", – убеждены аналитики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ISW назвали фактор, который ударит по возможности Кремля финансировать войну против Украины. Особенно действенным его делает тот факт, что российские власти практически исчерпали свои резервы, в частности фонд национального благосостояния, откуда можно было брать деньги для покрытия все большего бюджетного дефицита.

