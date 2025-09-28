Граждане Молдовы идут на избирательные участки дабы проголосовать за состав нового парламента республики. Всего должны выбрать 101 депутата на срок в 4 года. В выборах участвуют 14 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков – 7%, для независимых кандидатов – 2%.

По имеющимся данным правящая проевропейская партия – "Действие и солидарность" (PAS) сохраняет наибольшую поддержку со стороны молдавского электората. Существуют некоторые опасения, что она не сможет сохранить абсолютное большинство и придется формировать коалиции. Но основательница партии и действующий президент Молдовы Майя Санду сохраняет оптимизм, и подчеркивает, что PAS будет блокироваться лишь с партиями-единомышленниками.

Хотя на Западе молдавские выборы описываются, как очередной судьбоносный момент в истории страны в плане ее ориентации между ЕС и Россией, в российском медиа-пространстве особого ажиотажа вокруг Молдовы не просматривается. Все дело в том, что ранее ключевым инструментом воздействия Москвы на молдавскую политику была газовая труба, однако теперь данный рычаг практически полностью нивелирован. Соответсвенно и самой России молдавская кухня становится все менее и менее доступна.

Вопреки снижению экономической мотивации Кремля к политическому закабалению Молдовы страна сохраняет важное значение в свете войны РФ против Украины, будущего Приднестровья и баланса сил на постсоветском пространстве. Путин мечтает сделать из Молдовы подконтрольную ему "Грузию 2.0", однако если сценарий провалится, то делается ставка на хаотизацию страны.

Достоянием общественности стали кремлевские планы подрыва ситуации в Молдове. Они включают прежде всего вербовку молдаван за рубежом, в том числе в России, для голосования на избирательных участках в ЕС и других странах. Таким образом РФ надеется упрочить позиции "дружественных" политических сил, вроде левого "Патриотического блока" или социал-демократической "Альтернативы". Ранее россияне делали попытки использования компрометирующих материалов для давления на государственных служащих с целью срыва избирательного процесса.

Пророссийские ресурсы во всю трубят, дескать судебные преследования партий-нарушителей это недемократично, также как попытки Кишинева стабилизировать ситуацию путем недопуска на свою территорию деструктивных элементов из "ПМР", которые под видом избирателей будут раскачивать ситуацию.

Это необходимо Москве на случай если электоральные манипуляции, подкуп, чернуха и компромат не сработают. Тогда путинцы пойдут на привлечение людей для организации деструктивных протестов. Спецслужбы РФ проводили вербовки молодых мужчин из спортивных клубов и преступных группировок "для организации насильственных провокаций во время голосования и протестов после него". Насилие – стандартный прием Кремля, когда его марионетки не пользуются доверием среди людей иностранного государства.

Нужно быть во всеоружии ведь Москва по традиции готова к запуску демонстраций с требованием отставки Санду, если PAS проиграет выборы, или с целью дискредитации результатов, если она победит.

Именно силовые варианты все более вероятны, ведь по сути широкомасштабная кампания дезинформации Кремля в социальных сетях не достигла нужных результатов, ведь москвофилы и прихвостни Путина не способны взять большинство даже объединенными усилиями.

Одним из ударных тезисов Кремля, обосновывающих вмешательство в молдавские выборы, выступает забота о судьбе Приднестровья. Российские агенты влияния раздувают слухи о подготовке Кишиневом и Киевом совместной военной акции против Тирасполя, чуть ли не авантюру на левобережье Днестра, которая может запустить Третью мировую войну. Подобная ахинея необходима для того чтобы отвлечь российские грубые интервенции в молдавскую политику. Однако шансы Кремля сбить Кишинев с пути европейской интеграции обречены на провал, ведь, как показал опыт устойчивости стран Балтии, Армении, и конечно Украины эра гегемонии России канула в Лету.