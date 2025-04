Россия столкнулась с большими проблемами и пытается воспользоваться переговорами: в ISW раскрыли план Кремля

Страна-агрессор Россия продолжает сталкиваться со значительными военными и экономическими вызовами, которые могут серьезно поставить под угрозу ее способность вести войну в Украине. Это может усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговорах в краткосрочной перспективе.

Однако для этого Запад должен оказывать максимальное давление на РФ, чтобы та и дальше йнесла потери. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В отчете Офиса директора национальной разведки США (ODNI) отмечается, что Россия понесла значительные потери в Украине и должна бороться с низким качеством своих новобранцев. Кроме того, российская экономика испытывает значительные проблемы, поскольку РФ продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.

Командующий Европейским командованием ВС США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи 3 апреля заявил, что российские силы потеряли в Украине более 4000 танков. Он добавил, что Россия начала войну с общим количеством 13 000 танков и "начинает приближаться к концу" жизнеспособных машин, которые были на хранении. По его словам, страна-агрессор расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и FPV-дронов, и она готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать предстоящую кампанию против страны-члена НАТО.

Каволи заявил, что война в Украине "исказила" российскую экономику и "придала импульсу" российской оборонной промышленности за счет гражданского экономического сектора страны, но ей все труднее "раскрутить" этот дисбаланс. Генерал оценил, что Россия сможет компенсировать значительные потери живой силы, которые она понесла в Украине, накануне "будущего конфликта" в Европе. В то же время он отметил, что способность РФ компенсировать потери материальных средств зависит от способности Украины нанести российской армии еще большие потери.

Ранее ISW отмечал, что продолжающаяся и прогнозируемая экономическая борьба России тесно связана с ее потерями на поле боя, и что США или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Москву только с помощью экономических инструментов.

"Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", – повторили аналитики свою оценку.

Вместе с тем они убеждены, что Россия в случае согласования прекращения огня и будущих мирных переговоров будет стремиться использовать это, чтобы захватить большое количество территорий Украины и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве. В ISW уверены, что Кремль продолжит военные действия против Украины, если не сможет добиться желаемой ее "полной капитуляции" дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Россия делает ставку на достижение мирного соглашения с Украиной, которое будет выгодно только ей. К тому же в Кремле надеются, что президент США Дональд Трамп станет тем лидером, с которым они смогут достичь желаемых условий для прекращения войны, надеясь на уступки от него.

