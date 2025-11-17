'Россия решила продолжать войну': Макрон обвинил Москву в 'подрыве' мирных усилий и рассказал о поддержке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что усилия и договоренности, которые были приложены в течение последних месяцев, по окончанию войны в Украине, были готовы, чтобы подписать мирное соглашение. Однако Россия настроена продолжать боевые действия.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась после подписания Декларации о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования. Французская сторона поддержала позицию о том, что стоит увеличивать количество оборонного вооружения для Киева.

Что сказал Макрон

Французский президент назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины циничными.

"Все усилия последних месяцев, все готово, чтобы перейти к перемирию. Только Россия продолжает войну... Атаки РФ по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре лишь подчеркивают цинизм российской позиции. Уже никто не верит словам России, что она хочет мира", – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что необходимо усилить украинские Вооруженные Силы, чтобы они стали сильнее.

"Необходимо предоставить Украине такое вооружение, которое бы отбивало желание нападать на Украину. Мы считаем, что Украина является важной цепью в нашей обороне и нашем стремлении к миру. Это подчеркивает необходимость работать сейчас и на перспективу. Дроны, перехватчики дронов – их производство сейчас и на три будущих года предоставляет транспаретность украинской армии. И также это использование новых систем обороны, что определяется на 2026-й, чтобы разместить их на украинской территории", – заявил Макрон.

По его словам, достигнута договоренность о закупке 100 современных истребителей Rafale в полной боевой комплектации, и это будет учтено в планах производства. Такой шаг позволит обеим сторонам усилить двустороннее сотрудничество, которое является важной составляющей защиты Украины.

