'Россия отказалась от наступления на Сумы': Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. Видео

Наступление российских оккупантов на Сумском направлении провалилось. Враг понес значительные потери, прежде всего в личном составе.

Видео дня

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского парламента Робертой Мацолой в Киеве, 17 сентября. Глава государства рассказал о текущей ситуации на фронте.

По словам Зеленского, украинская сторона имела данные о подготовке наступления российских захватчиков на четырех направлениях.

"Четыре основных направления были выбраны Россией по всем документам, по всем данным разведок. Мы не знали только последовательность, но, в принципе, это происходило – Сумское наступление, Новопавловская операция, Покровская операция как одна из основных, а также Запорожское направление. Это четыре направления, по которым мы видели соответствующие данные", — сказал Зеленский.

Понеся огромные потери, россияне отказались от наступления на Сумы, подчеркнул президент.

"Сумская операция провалилась. Россияне понесли большие потери, прежде всего – личный состав. Они сегодня отказались от этого направления и перебросили свой личный состав и средства на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери, о чем мы скажем в течение двух ближайших суток, потому что я бы хотел, чтобы мы об этом сказали более подробно", – сказал президент.

По словам президента, российские оккупанты остались с двумя операциями. И благодаря удачным шагам ВСУ враг потерял много личного состава и не имеет достаточно сил для того, чтобы наносить сильные удары на этих двух направлениях, подчеркнул Зеленский.

"Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", – добавил он

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал о тайной спецоперации Украины на территории Российской Федерации. Это был ответ на российские атаки по железнодорожной инфраструктуре, энергетике и гражданских объектах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!