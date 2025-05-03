Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня. Это возможно при условии, что Россия готова к зеркальным шагам – к полной продолжительной тишине по меньшей мере на 30 суток.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 3 мая. Он подчеркнул, что 30 дней – это "честный срок", за который можно подготовить следующие шаги.

Для того чтобы наступила тишина, Россия должна остановить войну и прекратить штурмы и обстрелы.

По словам Зеленского, по состоянию на сейчас интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем другом, кроме их желания и дальше воевать. Каждую ночь враг запускает под сотню "Шахедов"; только за эту неделю, с понедельника по субботу, уже зафиксирован сброс более 950 российских авиабомб.

Каждый день ведутся интенсивные бои на Покровском и других Донецких направлениях. "Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил блестящее сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона – это является доказательством украинских способностей. Также наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Как результат у врага минус еще один, второй самолет за сутки, и уничтожены военные склады.

"Я благодарю всех наших воинов, благодарю каждое наше подразделение за храбрость и за стойкость. Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – и в небе, и на море", – сказал гарант.

Он сообщил, что сейчас Украина готовится к важным внешнеполитическим встречам и переговорам. Главное – это возможность партнеров повлиять на Россию, чтобы она пошла на полное прекращение огня – на длительную тишину, которая позволит искать решения, чтобы выйти из войны.

"Сейчас никто не видит такой готовности России – наоборот, вся их внутренняя риторика скорее мобилизационная, и российские пропагандисты продолжают угрожать не только Украине, но и другим соседям – Литве, другим странам Балтии. Собственно это то, о чем мы давно говорим: без давления на Москву Россия продолжит воевать", – отметил Зеленский.

Экономические условия в России сейчас более неблагоприятны из-за снижения цен на нефть. Но это еще не такие условия, чтобы Россия почувствовала войну как фундаментальную проблему для себя. Поэтому санкции точно могут помочь миру. Сейчас готовятся санкционные пакеты – в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые помогают России обходить часть санкций.

"Очень важно, чтобы все наши партнеры не молчали, а продолжали призывать Россию к прекращению огня, а также чтобы не только публичная дипломатия, но и работа в тишине кабинетов в ключевых столицах помогала – помогала укреплять мысль, что именно давление на агрессора и защита Украины является ключевыми предпосылками для наступления мира. Обязательно должны защитить свою независимость, свое государство и будущее для всех украинцев", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от предложенного российским диктатором трехдневного "перемирия" с 7 по 9 мая. Предложение главы РФ украинский президент назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

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