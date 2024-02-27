Россия начала активную фазу гибридной войны в Польше: почему Туск до сих пор не может разблокировать границу. Интервью с Дещицей

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска с Украиной. При этом на заблокированной границе растет количество провокаций.

Если в целом в ЕС сельхозпроизводители протестуют, прежде всего, против действий Брюсселя, то польские протесты направлены еще и против импорта продукции из Украины. При этом с каждым днем все меньше напоминают борьбу за собственные интересы, а больше похожи на антиукраинские выступления.

Жесткие антиукраинские заявления, пробитие колес, рассыпанные по всей дороге гвозди и шурупы, чтобы не дать украинскому транспорту, в частности пассажирскому, продолжать движение и вандальские нападения на транспорт с украинским зерном – так выглядят мирные протесты польских фермеров сегодня.

В ночь на 25 февраля в Польше произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала протестов. Неизвестные открыли восемь вагонов поезда, направлявшихся в Германию и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

Своими мнениями по поводу событий в Польше в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат Андрей Дещица, с 2014 по 2022 год занимавший должность посла Украины в Польше.

– Протесты польских фермеров не только не утихают, но даже радикализируются. Фиксируется все больше актов вандализма и антиукраинских лозунгов. К фермерам через несколько дней снова присоединятся перевозчики. Уже началось блокирование немецкой границы из-за того, что якобы украинская продукция вытесняет польскую и там. Протесты фермеров проходят по всей Европе, но только в Польше они имеют антиукраинское направление. На ваш взгляд, что происходит?

– Два важных требования польских фермеров на сегодняшний день. Одна из них касается европейской аграрной политики, а вторая – запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Кое-где эти протесты носят также и антиукраинский характер. Таким образом, сознательно или нет, но эти протесты используют для того, чтобы, как мне кажется, внести определенное напряжение в украинско-польских отношениях.

Провокационные и преступные действия, также нарушающие польское законодательство, очень сильно влияют на отношения между Украиной и Польшей. Полиция начала следствие, но пока не установлено, кто это делает.

Пока нельзя говорить, что провокаторы достигли своей цели и собственно, поссорили Украину и Польшу. Всё будет зависеть от того, как обе стороны будут на это реагировать. Потому что на самом деле эти провокационные действия также негативно влияют и на имидж Польши.

– Вы сказали, что на ситуацию будет влиять и реакция польских властей, в частности. Украинское правительство предлагает встречу своим польским коллегам для поисков компромисса - они отказываются. Премьер-министр Туск обещал решить этот вопрос после своей победы – не решил. Заместитель министра сельского хозяйства Польши Колодзейчак прямым тестом говорит, что он на месте фермеров блокировал бы границу Польши с Германией, потому что "немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией". Не очень это все похоже на желание действительно решить проблему с блокировкой...

– Что касается этих правительственных переговоров, я считаю, что их нужно провести, и, думаю, встретиться на границе, чтобы показать, что это важно и для Украины, и для Польши. Что на самом деле эти пункты пропуска не барьер между Украиной и Польшей, а элементом, который объединяет нас с Европой и является мостом, через который из всего мира через Польшу идет помощь Украине.

Из того, что я знаю, переговоры между ведомствами обеих стран проходят на рабочем уровне и надеюсь, что эта дата, ранее согласованная по поводу заседания межправительственной комиссии, а именно 28 марта, она будет в силе. До этого времени можно будет выработать комплексные решения, касающиеся украинско-польской границы. Потому что кроме фермеров сейчас начнут протесты снова автоперевозчики. То есть это должно быть решено комплексно.

Что касается заявлений польских чиновников. В Польше сейчас начали говорить о том, чтобы каким-то образом приостановить поступление зерна и из других европейских стран. Я думаю, что это такие попытки немного тактические успокоить протестующих, но на самом деле они не несут какого-либо стратегического значения.

Реальное решение вопросов, касающихся присутствия украинской продукции на европейском рынке, можно реализовать только при трехстороннем участии тех игроков, которые могут принять решение – Киев, Варшава и Брюссель. Я думаю, что такой подход должен быть приемлем.

– Все же видите ли вы в действиях польской власти реальное желание решить проблему блокирования границы?

– Я считаю, что они не справляются со своими обязанностями в решении этого вопроса. Если польское правительство не справится с протестующими или не внесет каких-либо конструктивных предложений, (потому что, на самом деле, это все требования именно к польскому правительству), то украинско-польская граница может быть перекрыта и дольше.

Сегодня польское правительство не хочет принимать радикальных решений, и пытается как-то оттянуть во времени непопулярные действия, потому что переживает за собственный электорат. Причина – 7 апреля в стране состоятся выборы в местные органы власти. Правящая коалиция, в которую входит и Польская крестьянская партия, не хочет напряженных отношений со своими избирателями-фермерами, частично электоратом нынешнего коалиционного правительства.

Я считаю, что такая тактика – не лучшая, потому что селяне или фермеры в Польше принципиально задают вопрос о решении как можно быстрее их требований. Возможно, не все удастся решить сразу, возможно будут какие-то ошибки, но решения какие-то нужно принимать уже сегодня, не дожидаясь выборов. Промедление со стороны правительства приводит к тому, что эти протесты переходят в неконтролируемую форму и начинают их использовать те, кто заинтересован в противостоянии между Украиной и Польшей.

В то же время, на днях Туск заявил о том, что пункты пропуска и подъездные пути к ним будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, что означает, что там нельзя проводить протесты, что они будут под охраной полиции. При таком развитии событий уже беспрепятственно будет направляться в Украину военная, медицинская, гуманитарная помощь.

- Эта в определенной степени истерика на границе с показательным уничтожением украинского зерна, с антиукраинскими лозунгами, с призывами типа " Путин, приди и разберись с Украиной и Брюсселем " - это от небольшого ума или все-таки есть российский след в польских протестах?

– Я думаю, что сегодня присутствует элемент российской гибридной войны в этом противостоянии. Собственно, эти лозунги, заявления и провокации идут якобы от неизвестных лиц, как утверждают сами организаторы. Мол, они не всех контролируют, кто приезжает на эти протесты и делают какие-то заявления, распространяют ложную информацию, в частности, о том, что украинское зерно все еще поступает на польский рынок, но оно не поступает уже с лета 2023 года.

На мой взгляд, такие действия – начало активной фазы российской гибридной войны в Польше.

– Латвия предложила запретить импорт зерна из РФ, который значительно больше по объемам, чем украинский. Латвийцы предлагают, чтобы на освободившееся место пришла именно украинская сельскохозяйственная продукция. На ваш взгляд, возможно ли такое решение, учитывая, что поляки хотят запретить украинское зерно по всей Европе? Кажется, это могло бы удовлетворить всех. И к слову, именно через Польшу россияне везут много собственного зерна в ЕС, но его почему-то протестующие не блокируют.

– Я думаю, что запрет российской агропродукции в Европе может быть правильным подходом. В нынешних условиях это был бы совершенно логичный шаг. Все возникающие проблемы, в том числе с транзитом через Польшу украинского зерна, являются результатом войны, которую начала Россия.

Почему не протестуют польские фермеры против транзита российского зерна на европейский рынок? Да, это выглядит собственно как элемент гибридной русской войны. Они обращают внимание польских фермеров на украинское и тем самым отвлекают внимание от русского. Поэтому очень важно, чтобы у польских протестующих была достоверная информация.

– Опять же, это во многом зависит от польской власти, чтобы люди понимали, что происходит

- Абсолютно верно. Поэтому я и говорю, что здесь польские власти должны быть активными, чтобы не стать заложником тех протестов и этих элементов русской гибридной войны.

– Как вы считаете, изменится ли ситуация к лучшему в ближайшее время?

– У нас нет выхода, нам нужно эту ситуацию улучшить и стабилизировать отношения с Польшей. Украинцам нужно обладать надежным партнерством со стороны ЕС и спокойно получать помощь через Польшу. Поляки тоже это понимают. Поэтому мы должны сохранять единство и солидарность, потому что наибольшей угрозой для нас всех не цены на сельскохозяйственную продукцию, а агрессивная политика Кремля.