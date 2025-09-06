Три составляющие гарантий для Украины, Трамп нападает на Европу и оставляет больше вопросов, чем ответов. Интервью с Долговым о результатах саммита Коалиции желающих

На очередной встрече коалиции желающих, которая состоялась в Париже, европейцы стремились отметить четкие гарантии безопасности для Украины, распределение функций в этом процессе между странами, прояснить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению антироссийских санкций, поскольку диктор РФ Путин не проявляет готовности встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Главное по результатам встречи – 26 стран заявили о готовности отправить войска на Украину или "внести финансовый вклад в гарантии безопасности Киева для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Гарантии безопасности для Украины могут иметь несколько форм, включая развертывание войск в Украине, воздушное патрулирование над страной, обеспечение безопасности морского сообщения в Черном море и помощь в развитии украинских вооруженных сил для отражения очередного нападения России. Предпосылкой является прекращение огня или мирное соглашение между Россией и Украиной. Все это произойдет, если будет достигнуто мирное соглашение о прекращении войны.

Для многих европейских стран еще одной предпосылкой для реализации направления гарантий является военная поддержка со стороны Вашингтона, который имеет военные возможности, которых не хватает европейским странам. Европейцы ожидают активных действий от президента США Дональда Трампа, который должен дать ответ на вопрос об участии американской стороны в этом процессе.

В Париже получить ответ на этот вопрос окончательно не получилось. Месседж европейской группы заключался в том, что они "готовы", и теперь мяч на стороне Штатов, чтобы выполнить свои обещания: предоставить подробную информацию о так называемом резервном механизме, включающем противовоздушную оборону и обмен разведывательными данными для защиты союзных войск на земле. Как сообщают американские СМИ, Трамп пока не определился с ролью США в возможных гарантиях безопасности Украины. Так или иначе, но по словам Макрон, "коалиция желающих" в ближайшие несколько дней надеется завершить согласование поддержки США гарантий безопасности Украины. Это подтвердил и Владимир Зеленский отметив, что "точный вклад Америки будет уточнен в ближайшие дни".

После обсуждения своих возможных вкладов в поддержку Украины европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом. Президент США и коалиция лидеров, обсудили усиление давления на Москву путем возможного введения дополнительных санкций. Но европейцы не смогли уговорить Трампа наказать Путина санкциями за продолжение войны. СМИ отмечают, что разговор американского президента с лидерами Европы относительно давления на РФ был напряженным. Глава Белого "обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть и таким образом помогают российской военной машине". Европейцы предложили отправить в Вашингтон своих представителей в течение двух суток, чтобы создать рабочую группу по санкциям против России, но остается непонятным, согласился ли на это Трамп. По данным СМИ, по результатам разговора "европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России".

Уже после разговора с европейцами и президентом Украины, Трамп разместил в своей соцсети совместную фотографию с Путиным, сделанную на саммите на Аляске. На снимке они наблюдают пролет B-2 и F-35 в тот день. Публикацию он никак не прокомментировал, хотя такие "солнечные" фото с российским диктатором вряд ли предвещают добрые времена.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

– Очередная встреча коалиции желающих предполагалась как такая, которая даст большинство ответов на вопросы о гарантиях безопасности Украины. Вы услышали все необходимое, что нужно нашей стране?

– На мой взгляд, много мнений и предложений от разных стран остались за кадром – и это, честно говоря, хорошо на этом этапе. Но мы поняли, и были соответствующие сигналы и от нашего президента, и от Макрона, что определенный этап работы завершен. Есть уже видение. Причем не только политическое, но и то, что выработали военные – начальники генштабов, представители коалиции желающих.

Есть представление, что должно быть на земле, что должно быть в воздухе, что на море. Есть понимание, что в центре всего этого стоит наращивание возможностей Вооруженных сил Украины. А это означает то, о чем уже говорил Владимир Зеленский: прогнозируемое финансирование армии на определенное время и продолжение поставок вооружения. С этой точки зрения этап завершен.

Конечно, вопросов остается немало. И главный из них, как подчеркнул Макрон, – политическое решение станет возможным только после прекращения огня. Вот ключевое. Все остальное, условно говоря, уже готово. Все, кто этим занимался, понимали с самого начала: коалиция желающих, в любой конфигурации – силы сдерживания, обеспечения или как угодно это назвать – станет реальностью только после завершения боевых действий. Только тогда, когда физически исчезнет угроза обстрелов и можно будет перейти в другой этап. И здесь появятся другие задачи, но предварительные разработки уже проведены.

Есть еще один результат этого заседания: у коалиции желающих теперь появились наблюдатели. Австрия официально стала таким наблюдателем. Это сигнал, что даже нейтралитет сегодня не является преградой для того, чтобы думать о будущем и обеспечении собственной безопасности.

Еще один итог: готовность действовать подтвердили 26 стран. Они взяли на себя обязательства – не абстрактные, а вполне конкретные. Вместе с тем, в коалиции насчитывалось более 30 стран. Я видел цифру 32, а с Австрией уже получается 33. Хотя это, честно говоря, не так существенно. Почему? Потому что напрашивается сравнение с "Рамштайн". Там более 50 стран, которые постоянно участвуют, даже онлайн. Но реально военную помощь оказывают от силы два десятка, может, 25. Остальные же – участники для галочки. Но даже это важно: они тоже приобретают опыт. Для любой страны, которая считает себя частью демократического мира, опыт взаимодействия и поддержки партнера, попавшего под агрессию, – бесценен. Поэтому для меня "Рамштайн" – это логичное предисловие к коалиции желающих. И к тому моменту, когда мир наступит, и гарантии безопасности превратятся из бумаги в реальный механизм.

– Отмечается, что 26 стран заявили о готовности отправить войска или же сделать финансовый вклад в гарантии безопасности Украины. Это разделение – финансирования вместо отправки войск – это распределение ролей в коалиции? Или все же проблемы у европейцев с определением функций и задач миссии? Германия инвестирует миллионы в помощь украинским вооруженным силам, но неохотно говорит о немецком военном присутствии на местах. Италия Польша и Румыния, которые сегодня активно поддерживают нашу страну, также исключают возможность отправки собственных войск в Украину, но готовы помочь с транспортом и логистикой.

– Это комплекс причин. Здесь и внутриполитические обстоятельства, и то, о чем вы сказали, и банальная оценка собственных возможностей. Кто-то прямо заявляет: "Мы обеспечим логистику – и этого более чем достаточно, это наш существенный вклад". Другие говорят: "У нас армия небольшая, но определенный контингент для присутствия в Украине мы выделим". Кто-то берет на себя обучение.

Я хочу напомнить: еще после 2014 года, когда встал вопрос гарантий, иностранные инструкторы из стран-членов НАТО в Украине присутствовали постоянно. И вплоть до 2022 года проводились масштабные учения, даже на уровне бригад, с участием иностранных военных. Какой была их общая численность – не знаю, но это был довольно серьезный контингент. Поэтому участие в формировании гарантий той или иной страны, на мой взгляд, все же еще не завершено окончательно. Будем надеяться, что наши партнеры, которые пока не так масштабно принимают в этом процессе участие, все же поймут чрезвычайную важность этого шага.

– "Коалиция желающих" после переговоров в Париже решила превратить Украину в "стального дикобраза". Стратегия, известная как израильская или южнокорейская модель, позволит Украине занять позицию силы, чтобы избежать возобновления боевых действий после прекращения огня, считает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта стратегия – "модель дикобраза" – предусматривает создание многоуровневой и высокоэффективной системы обороны. Звучит, конечно, привлекательно, но что именно под этим подразумевают европейцы?

– Для сравнения, то Южная Корея, сегодня производит очень качественное, высокотехнологичное оружие в больших масштабах. Это нам нужно – украинское оружие в большом количестве. А сами "иглы" стального дикобраза – это и есть оружие. Если после горячей фазы, после прекращения огня или установления мира будет возможность завезти в Украину и разместить там, где нужно, дальнобойное оружие – это будут те самые "иглы". И эти "иглы" порой гораздо более серьезная гарантия, чем 5 тысяч иностранных военных на нашей территории.

– Эммануэль Макрон заявил, что сначала запланирована двусторонняя встреча Зеленского и Путина, затем трехсторонняя с участием еще и Дональда Трампа, а после этого планируется четырехсторонняя встреча с участием европейских лидеров. На все это диктатор РФ ответил, что лучшее место для встречи на высшем уровне – Москва. То есть демонстративно показал, что никаких реальных переговоров он и не стремится, по крайней мере двусторонних. Как вы видите эту ситуацию?

– Я думаю, любые конфигурации в стиле "встретимся с Путиным" сейчас просто не имеют смысла. Пока продолжаются боевые действия, говорить о встречах на высшем уровне – с Зеленским, с Европой – преждевременно. Потому что нет предмета для переговоров. Ну поговорит Трамп по телефону с Путиным – посмотрим, насколько это хотя бы приблизит к прекращению огня.

Я хочу напомнить: именно с этого все и начиналось еще в марте. Украина соглашалась и поддерживала все американские предложения. Но Россия — нет. Путин обманывает Трампа, обещает одно, а делает другое. А его окружение потом еще и перекручивает: что было, а чего не было. То есть каждую фразу перетолковывают в своем московско-кремлевском стиле.

Гарантии безопасности? Мы о них говорили. Посмотрите на документ 2022 года – там все четко написано. Но гарантии безопасности без России Путина не устраивают. Потому что ему нужны не наши гарантии, а свои. А нам нужны гарантии для Украины, а не для Кремля. Мы не должны думать, чтобы их устроить. Мы должны думать, как защитить себя.

А если Путину нужны гарантии – пусть лучше смотрит на свою "корейскую модель". Никто у Вашингтона или Брюсселя не спрашивал, когда Москва размещали на своей территории 20 тысяч солдат из КНДР. Ввели и все. Причем не просто разместили – бросили их в войну. Вот, кстати, о "размещении иностранных войск", которое так раздражает Кремль. Своих союзников они размещают, приглашают и используют как заблагорассудится. А мы на своей земле должны спрашивать разрешения? Нет. То, что мы делаем на своей территории, – это наше дело. Наше и наших партнеров.

– Трамп способен изменить свою позицию в отношении политики Путина и России, о возможности чего он постоянно заявляет?

– Если честно, то я этого не вижу. Но очень хочу на это надеяться. Хочу верить. Возможно, хотя бы символический жест – вот переименование Пентагона в "Министерство войны". Может, это и станет первым шагом к изменению его позиции в отношении России. К осознанию, что в Украине до сих пор идет война. И что каждый раз, когда он о ней вспоминает, – он вспоминает не политические формулы, а реальные убийства.

– Относительно последнего разговора Трампа с коалицией желающих и президентом Украины, Bild и Axios отмечают, что разговор был напряженным, глава Белого дома обвинял ЕС в покупке российской нефти. Когда же с Трампом заговорили о санкциях против России: европейцы предложили отправить в Вашингтон своих представителей, чтобы создать рабочую группу по этому поводу, то после этого разговора в Европе сделали вывод: в ближайшее время США не введут новых санкций против России. Да и вообще не понятно, что будет с американской поддержкой миссии коалиции желающих, которая уже расписана по пунктам.

– Ну, я вообще не знаю, бывают ли у кого-то простые разговоры с Трампом. Любой разговор с ним априори сложный. И темы, которые поднимаются, не из тех, что можно решить на уровне спикеров или дипломатов.

Я вижу здесь две части разговора. Первая – это, собственно, задача коалиции желающих. Макрон и другие донесли итоги заседания: вот есть договоренности, вот что мы планируем делать. И главное – нам от вас, господин Трамп, надо подтверждение, что США готовы поддержать и обеспечивать эти решения. Надеюсь, хотя бы в какой-то форме такое заверение они услышали. Потому что смысл в этих разговорах – получить четкое "да" или "нет". Далее уже включаются соответствующие структуры, которые обеспечивают разведданные, мониторинг Черного моря или другие конкретные вещи.

Вторая часть, судя по утечкам в прессу, – это уже сам Трамп. Он сказал: прекратите импортировать нефть. И здесь логика есть. Во-первых, он мог услышать жалобы от венгров и словаков, которые возмущены тем, что Украина ставит под угрозу их поставки. Во-вторых, его реально раздражает схема, когда российскую нефть перерабатывает Индия и дальше перепродает европейцам. Он и пошлинами по Индии бил – результата не получил, а теперь видит, что деньги снова крутятся в Москве.

Является ли это сигналом, что Трамп сворачивает санкционный курс? Нет, я этого не вижу. Он просто хочет, чтобы европейцы взяли большую часть ответственности на себя. Это, собственно, было его стремление с самого начала: "меньше Америки, больше Европы". Но при этом он прекрасно понимает, что в игре с ядерной Россией сдерживающим фактором может быть только другая ядерная держава – Соединенные Штаты Америки.