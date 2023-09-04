Резников заявил, что один день войны стоит Украине $100 млн, и указал на ключевые вызовы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что день войны с агрессором Россией обходится Украине в $100 миллионов. Крупнейшим потребителем этих средств, по его словам, является украинская армия.

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Он призвал бизнес быть активным и поддерживать предпринимателей, поскольку в условиях военного положения страна нуждается в финансовом содержании в целом. Об этом глава Минобороны говорил в интервью "Укринформу".

"Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, президента, мол, все делают волонтеры. Это не так", – отметил министр.

Резников говорит, что на самом деле это делают работающие граждане Украины, потому что они платят налоги, которые идут в бюджет, а оттуда, среди прочего, и на армию. Украинские Силы обороны он назвал самым крупным потребителем средств государства.

В то же время подчеркнул, что деньги нужны и на инфраструктуру, восстановление страны, поддержку социально незащищенных слоев населения.

"Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", – заявил министр.

По его словам, предприниматели жалуются, что им некомфортно заключать контракты с Минобороны или с другими государственными институтами, потому что их "сразу начинают беспокоить правоохранительные органы и арестовывать счета", а еще "клепают активисты".

Резников добавил, что Украина в условиях войны смогла наладить и собственное производство того, что необходимо для армии. В частности, украинские разработчики, чьи БПЛА уже прошли испытания по состоянию на сегодня, загружены на 100%.

По его убеждению, уже скоре страна выйдет на солидные показатели по производству беспилотников. Параллельно, понимая важность наличия квалифицированных пилотов, была запущена военная школа операторов FPV-дронов, разведывательных БПЛА и роботизированных платформ.

Отметим, что 4 сентября Алексей Резников подал в ВРУ заявление об отставке с должности министра обороны Украины. На его место рассматривают Рустема Умерова, который в этот же день написал заявление об освобождении от должности главы Фонда госимущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2022 года Минфин информировал, что война "обходится" Украине в $10 млрд ежемесячно. Другими словами, для защиты от военного нападения России страна тратила почти 300 млрд грн (по актуальному курсу) в месяц.

В январе же 2023-го отмечалось, что с начала полномасштабной войны и до конца 2022-го только прямые бюджетные расходы на ВСУ составляли более 1 трлн грн. Это было 45% всех расходов общего фонда госбюджета за тот период.

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