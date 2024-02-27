Прошло два года и три дня войны. За сегодня линия фронта почти не поменялась, хотя все паблики пишут о том, что российская армия наступает. Пишут, что она продвигается дальше на запад от Авдеевки и берет одну деревню за другой. Но все это какие-то совсем мизерные продвижения и визуально на картах ISW их почти не видно.

Впрочем, может я и не понимаю всех стратегических выигрышей от взятия каких-нибудь Ласточкино и Степового. Но в этом и выражается вся ограниченность моего понимания военного искусства. То ли дело путинские генералы! Они-то точно знают как важна каждая украинская деревня и поэтому щедро платят за взятие каждой их них солдатскими жизнями…

Завтра (то есть уже сегодня), наконец, состоится долгожданная встреча Байдена с лидерами Конгресса, на которую придет и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Наверняка на этой встрече Байден попытается убедить Джонсона поставить на голосование вопрос о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

От успеха этой встречи зависит скорость прохождения законопроекта о помощи через Палату представителей. Если Джонсон согласится, то вполне возможно, что уже на следующей неделе он ляжет на подпись Байдену. Если нет, то потребуется собирать петицию, а это минимум две недели и еще не факт, что удастся набрать необходимые 218 голосов.

Впрочем, если 218 голосов нет, то бессмысленно и ставить на голосование этот законопроект. Так что вся эта затея имеет смысл лишь в случае, если есть необходимое для его принятия большинство.

Напомню, что у демократов в нижней палате есть лишь 213 голосов и, следовательно, даже если все демократы проголосуют "за" (а это вовсе не гарантировано), то для прохождения этого документа потребуется еще как минимум 6 голосов республиканцев.

По некоторым сведениям за этот законопроект готовы проголосовать 230 конгрессменов. Но это пока лишь устный жанр. Когда дело дойдет до самого голосования - тогда ситуация может оказаться менее оптимистичной. Но, хочется надеяться, что все будет хорошо.

Дело осложняется еще и тем, что Трамп становится все более очевидным лидером республиканцев. Особенно после того, как он вчера выиграл (59,8%) у Никки Хейли (39,5%) праймериз в Южной Каролине, то есть в ее родном штате, где она дважды была губернатором.

Теперь для того, чтобы ослушаться Трампа и проголосовать за этот закон, от конгрессмена-республиканца требуется гораздо больше мужества потому, что этот демарш против "линии партии" может стоить такому конгрессмену места в палате. Ведь без поддержки своей партии нечего и думать выиграть осенние выборы в Конгресс.

Равно как и Джонсон должен быть гарантирован, что его за это не снимут с должности спикера Палаты представителей. И все понимают, что демократы такой гарантии ему дать не могут. То есть для поддержки Украины некоторое количество республиканцев (включая Джонсона) должны поставить на кон свою карьеру. Готовы ли они на это - не берусь судить.

Плохо еще и то, что Трамп человек интуитивный и многие решения принимает из личных симпатий и антипатий. Нужно ли говорить, что Путин ему симпатичен и он этого не скрывает. В то время как Зеленский в самом начале своего президентства успел испортить с ним отношения так и не предоставив ему документов по "Burisma Holdings" (не смотря на неоднократные просьбы Трампа).

Почему Зеленский так себя повел - непонятно. Трамп имел все основания рассчитывать на его помощь, поскольку был действующим президентом США и, находясь у власти, много помогал Украине в укреплении ее обороноспособности ( в отличии от администрации Обамы, в которой Байден был вице-президентом и куратором Украины).

Все это заставляет меня думать, что завтра будет решающий день. Если удастся уговорить Джонсона - тогда есть шанс изменить ход войны в пользу Украины. А если нет, то нет… По мере погружения Америки в предвыборную борьбу, будет все меньше и меньше шансов найти конгрессменов-республиканцев, которые согласятся голосовать против воли своей партии и своего кандидата на должность президента.

Будем надеяться, что завтра нам повезет. Собственно, больше надеяться не на что. Очень хочется верить, что вся эта двухлетняя борьба и все жертвы были не напрасны. И что помощь будет выделена.

Слава Украине!🇺🇦

Израиль продолжает переговоры с посредниками ХАМАС и предлагает освободить из израильских тюрем 400 палестинцев в обмен на освобождение своих заложников.

При этом ЦАХАЛ готовит атаку на Рафах, где сосредоточены полтора миллиона беженцев. Если израильские заложники не будут освобождены до 10 марта, то израильтяне будут атаковать Рафах.

Сейчас обсуждается план эвакуации оттуда мирных жителей, но в любом случае, если атака на Рафах начнется, избежать жертв среди них будет невозможно. Так что ХАМАСу надо бы побыстрее думать. Часы тикают и время работает против него. Такие дела.

I❤️🇮🇱