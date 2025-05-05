Речь о Zeitenwende и исторический кофе-брейк: Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая провел телефонный разговор с Олафом Шольцом, который скоро покинет пост федерального канцлера Германии. Глава государства поблагодарил его за ключевую роль ФРГ в поддержке Украины на протяжении всех лет войны и за его личные усилия.

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Об этом Зеленский написал в своем Telegram. Он отметил, что разговор с Шольцом был "теплым", и вспомнил несколько ключевых моментов.

"Можем вспомнить много важных моментов: речь про "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое", – отметил гарант.

Zeitenwende переводится как "поворотный момент" – это слово общество немецкого языка назвало словом 2022-го года в немецком языке. Это выражение канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте полномасштабной войны России против Украины.

А кофе-брейк, о котором упомянул Зеленский, имел место в декабре 2023 года. Тогда Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, чтобы тот не блокировал процесс. Благодаря отсутствию последнего удалось принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС.

"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело. Искренне благодарен за действительно дружеские и всегда откровенные разговоры", – добавил президент Украины.

Отметим, что уже скоро должность канцлера Германии должен занять Фридрих Мерц. За его назначение члены Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии хотят официально проголосовать во вторник, 6 мая.

Накануне лидеры ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение "Ответственность за Германию". Пятая в истории страны "черно-красная" коалиция была сформирована через 10 недель после федеральных выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, Олаф Шольц заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой. Он также раскритиковал РФ за то, что она постоянно добавляет новые условия в переговорах о прекращении огня.

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