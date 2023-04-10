Таємні документи Пентагону стали цікавим чтивом на багатьох континентах планети. Вони щедро деталізують, як США шпигують за союзниками та ворогами. CNN систематизував 53 злитих документи.

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США прослуховували ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

США шпигували за Зеленським. У звіті американської розвідки йдеться, що український президент наприкінці лютого "запропонував вдарити по позиціях російської дислокації в Ростовській областії" за допомогою безпілотників. Американці побоюються, що Китай через це "збільшить свою допомогу Росії, якщо вважатиме напади значними".

Американська розвідка підслухала розмову двох високопоставлених чиновників нацбезпеки Південної Кореї щодо запиту США на боєприпаси. Чиновники були стурбовані, що постачання боєприпасів, які пентагон згодом надішле Україні, порушить політику Південної Кореї щодо відмови від постачання летальної допомоги країнам у стані війни. Один із чиновників тоді запропонував спосіб обійти заборону, продавши боєприпаси до Польщі.

Звіт ЦРУ про Ізраїль викликав обурення в Єрусалимі: там йдеться про те, що головна розвідувальна служба Ізраїлю, Моссад, заохочувала протести проти нового уряду країни – "включно з кількома явними закликами до дій", як стверджується у звіті. В іншому документі під назвою "Ізраїль: шляхи надання летальної допомоги Україні" сказано, що Єрусалим "ймовірно, розгляне можливість надання допомоги під посиленням тиску США або передбачуваного погіршення" своїх відносин з Росією.

Інші папери демонструють ступінь проникнення США в російське міноборони.

США перехопили російські плани ракетного націлювання і знали, які конкретні теплоелектростанції, електричні підстанції та залізничні та автомобільні мости російські війська планували атакувати в Україні та коли.

США змогли перехопити російську стратегію боротьби з танками НАТО, які мали ввійти в Україну з квітня. План "передбачав створення трьох зон вогню на основі дальності — дальньої, середньої та короткої — з охопленням кожної зони окремими типами озброєння та підрозділів".

Інші файли розкривають дещицю таємної інформації про Україну, ключові недоліки українського озброєння, протиповітряної оборони, розмірів і готовності батальйонів.

Ця історія починалася як злив чутливої інформації про ЗСУ, проте ставка верховного головнокомандувача уже офіційно повідомила, що стратегія контрнаступу змінена.

Якби викрадачі документів мали б на меті завдати воєнних збитків Україні, то не публікували б свої інформаційні трофеї де попало. Тому варто говорити про якусь геополітичну гру проти США, яка обернеться для пентагону просто головним болем. США тепер "бавитимуть" усіх західних партнерів, пояснюючи, що "вони все неправильно зрозуміли", а також прикриватимуть від провалу свої джерела в Москві.

Спостерігаємо. І підписуємось на "Орестократію".