"Разочарован неудачей": Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной – The Atlantic

Президент США Дональд Трамп столкнулся с провалом своих попыток прекратить войну России против Украины и явно разочарован этим. Вместо быстрого решения конфликта теперь он хочет не столько помочь Киеву победить в длительной войне, сколько активизировать свою дипломатию для достижения прекращения огня.

Об этом заявил Томас Райт – старший научный сотрудник Института Брукингса, который занимал должность старшего директора по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности при администрации Джо Байдена. В статье The Atlantic эксперт подчеркнул: РФ по-преждему хочет капитуляции Украины.

Трампу не удалось изменить агрессора

Американский лидер был уверен, что сможет заключить сделку с помощью простой "транзакции" – Россия получила бы оккупированные территории, а Украина – гарантии безопасности для защиты от нового нападения.

"Он не понимал, насколько Владимир Путин был привержен уничтожению независимого украинского государства и насколько сложно было бы заставить его согласиться на что-либо меньшее", – отметил автор.

Трамп попытался изменить динамику переговоров. Он заявил Путину, что может предоставить Украине ракеты дальнего действия "Томагавк", но одновременно с этим убеждал Владимира Зеленского уступить часть территории. Обе инициативы провалились. Позже президент США отменил запланированный саммит с Путиным, объяснив: "Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить свое время".

По словам источников, Белый дом был уверен, что договориться можно, если стороны проявят "здравый смысл". В Вашингтоне ставили на "компромисс", но реальность оказалась сложнее. Москва отвергла даже первоначальные предложения: заморозить линию фронта и снять санкции. Для Кремля независимая Украина – экзистенциальная угроза, то есть агрессор хочет уничтожить украинское государство как таковое.

Путин готов платить огромную цену за продолжение войны, он не изменит курс из-за санкций или военных потерь. Поэтому Москва по-прежнему выдвигает требования, которые для Киева равносильны капитуляции (среди них новые территориальные уступки и демилитаризация).

Украина, наоборот, продемонстрировала гибкость. После конфликта Трампа и Зеленского в феврале Киев поддержал идею безусловного прекращения огня – шаг, который показал, что именно РФ блокирует мирный процесс. Однако Трамп не оказал серьезного давления на Москву, поэтому ничего не вышло.

Президент США вряд ли сможет завершить войну в ближайшие месяцы, но он мог бы начать создавать условия для будущих переговоров – военных, дипломатических и экономических. Для этого, как считают эксперты, не нужно радикально менять курс. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк называет это "стратегической нейтрализацией": Украина стремится лишить Россию возможности наступать, чтобы та могла воевать, но не побеждать.

Позиции Киева постепенно укрепились. Несмотря на дефицит вооружений в начале года, Трамп частично решил проблему, передав Украине оружие из запасов НАТО и введя новые санкции против российского энергетического сектора. Это усилило давление на Москву.

Тем не менее главный акцент Трамп, похоже, делает не на военной победе Украины, а на дипломатии. Он может попытаться организовать международный мирный саммит и привлечь к нему разные страны, в том числе Глобальный Юг – Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию и другие. Особенно теперь, когда Украина готова к безусловному прекращению огня, а тема вступления в НАТО фактически снята с повестки.

Цель Трампа – добиться широкой международной поддержки идеи немедленного прекращения войны и вынудить Москву объяснить, почему она против. Даже если Россия откажется, сам процесс подчеркнет абсурдность ее требований. Китай, вероятно, не разорвет союз с Кремлем, но окажется в неловком положении, если будет вынужден публично оправдывать отказ от мира.

Томас Райт предположил, что война в Украине, вероятно, не закончится одним соглашением. Но серия таких шагов – дипломатическое давление, санкционные ограничения для России и глобальная мобилизация за мир – может со временем привести к реальному урегулированию.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, больше не угрожает мировой войной. Он снова акцентировал на том, что ему удалось остановить восемь войн и урегулирование девятой является следующим его шагом.

