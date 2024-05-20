Пять лет с инаугурации Зеленского: о чем он говорил на единственной встрече с Путиным и что назвал самым большим разочарованием

20 мая 2019 года – ровно пять лет назад – в Киеве в сессионном зале Верховной Рады провели официальную инаугурацию Владимира Зеленского. Тогда еще новоизбранный глава государства с рекордной поддержкой избирателей (73,23%) в первом обращении к народу сказал: "Каждый из нас – президент".

Полномасштабная война, развязанная Россией, не позволяет провести очередные президентские выборы в Украине. Законодательство нашей страны четко запрещает это. Поэтому полномочия Зеленского законно продлены.

Как проходила инаугурация

Шестой глава государства 20 мая 2019 года пришел к зданию парламента вместе со своей женой Еленой Зеленской. По дороге он общался с журналистами, пожимал руки и "давал пять" собравшимся украинцам.

Торжественное заседание началось в 10:00. После официальных процедур и присяги примерно полчаса спустя Зеленский выступил с первой речью. Цитируем ее начало:

"Дорогие украинцы! После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Па! По телевизору говорят, что Зеленский – президент... Получается, что я тоже президент?!" И тогда это прозвучало как шутка, но потом я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас президент.

Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это – наш общий шанс. За который мы несем общую ответственность. И сейчас не только я принял присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас дал присягу на верность Украине".

Зеленский называл первоочередной задачей прекратить войну на Донбассе, не теряя территории (после этого тезиса политики поднялись и бурно зааплодировали). Проблемами также назвал "шокирующие тарифы, унизительные зарплаты, несуществующие рабочие места, медицина, мифические дороги, которые ремонтируются только в чьем-то бурном воображении".

Президент потребовал, чтобы его портреты не размещались в кабинетах чиновников.

Говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, он перешел на русский язык. "Мы потеряли людей, их сознание. Власть ничего не сделала, чтобы вернуть их сознание", – сказал Зеленский. Тогда Олег Ляшко (в то время нардеп, лидер Радикальной партии) сделал новоизбранному главе государства замечание. "Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев. Українець – це не в паспорті, а в серці", – ответил Зеленский, вновь перейдя на государственный язык.

В конце президент заявил, что распускает Верховную Раду VIII созыва. Это был его первый официальный указ.

Полное выступление гаранта:

Кстати, российский диктатор Владимир Путин отказался поздравлять шестого президента Украины с инаугурацией. В Кремле заявили, что глава РФ отправит поздравления "после первых успехов" Зеленского.

А министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров призвал украинского президента поступить "по-христиански" и обменять пленных в формате "всех на всех".

Первая и единственная встреча с Путиным

После вступления в должность и до полномасштабного российского вторжения Зеленский провел несколько телефонных переговоров с Путиным. Один раз гарант встретился с ним лично.

Это событие произошло 9 декабря 2019 года в Париже – во время саммита "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Встреча длилась два часа, лидеры стран также общались "тет-а-тет" в течение 15 минут.

Тогда стороны договорились об отводе войск от линии разграничения на востоке Украины на трех участках (РФ настаивала на полном отводе) и о масштабном обмене пленными. Переговоры касались также разблокировки транзита российского газа через нашу страну.

Впоследствии Зеленский рассказал, что общение с Путиным было "длинным и в разных тональностях".

"Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работает. Я ему объяснял конкретными цифрами... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, это значит, что мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта... Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили", – вспомнил украинский президент на пресс-конференции в феврале 2024 года.

На саммите Путин постоянно акцентировал на необходимости прекращении огня. "Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери", – отметил Зеленский.

Что президент назвал наибольшим разочарованием

На пресс-конференции в феврале 2024 года, спустя два года неспровоцированной полномасштабной агрессивной российско-украинской войны, Зеленский назвал наибольшим разочарованием несвоевременные поставки военной помощи от Запада.

"Разочарован. Потому что это потеря времени, потеря людей. Это самое большое мое разочарование", – признал он.

Эти задержки мешают Украине защищаться, затягивают войну, что увеличивает количество жертв и среди военных, и среди гражданских. Чем дольше россияне находятся на оккупированных территориях, "тем больше наших детей куда-то вывозят".

"И чем дольше идет война, тем больше некоторые страны начинают колебаться. Это время. Время не играет на пользу для всех. Поэтому чем я еще могу быть разочарованным?" – спросил Зеленский.

При этом он поблагодарил партнеров за помощь, отметив, что очень важно, чтобы она поступала вовремя, потому что "война – технологическая".

"Ты очень ждешь какое-то оружие, какую-то бронированную технику, а когда она приходит, то люди воюют уже дронами. Ты очень долго ждешь дальнобойное оружие, и когда оно приходит, люди уже воюют другими средствами, другими ракетами. Другая война. Поэтому мне кажется, что время нельзя терять", – подчеркнул гарант.

Как ранее писал OBOZ.UA, осенью 2023 года должны были состояться выборы в Верховную Раду Украины, а 31 марта 2024-го – выборы президента. Однако во время военного положения на уровне законодательства все выборы запрещены. Конституция и законы Украины предусматривают принцип непрерывности власти. Как отмечал политолог Петр Олещук, это значит, что она законна и будет продолжать выполнять свои полномочия до следующего голосования, которое можно будет организовать после завершения войны.

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