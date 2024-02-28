'В Конституции четко написано': Олещук объяснил, возможно ли проведение выборов в Украине во время военного положения

Осенью 2023 года должны были состояться выборы в Верховную Раду Украины, а 31 марта 2024 года – выборы президента. Однако парламентские не состоялись, равно как и не состоятся президентские выборы, потому что во время военного положения в Украине на уровне законодательства все выборы запрещены. Конституция и законы Украины предусматривают принцип непрерывности власти, а значит, она законна и будет продолжать выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны состояться после завершения войны.

Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA политолог Петр Олещук. Он также объяснил, почему в мифе о не легитимности украинского президента отчетливо видны "российские уши".

Прежде всего, Олещук расставил все точки над "і" объяснив, какие вопросы регулирует Конституция Украины, а какие наше законодательство. Он отметил, что Конституция не регулирует вопрос проведения президентских выборов в условиях военного положения.

"Это регулируется на уровне законодательства о соответствующем положении и там сказано, что во время военного положения все выборы в Украине запрещены", – сказал Петр Олещук.

Для того чтобы рассеять миф о не легитимности президента после 31 марта, достаточно открыть Конституцию Украины и законодательство, подчеркнул политолог.

"Нужно открыть Конституцию Украины и прочитать 108 статью, где будет четко написано, что президент Украины исполняет свои обязанности до вступления по итогам выборов в должность нового президента Украины. Это опять же исключительный ответ на этот вопрос, на уровне законодательства – выборы под время военного положения в Украине запрещено, то есть если прочитать закон Украины и прочитать Конституцию, то становится очевидно, что сейчас выборы не могут быть проведены. Опять же президент исполняет свои обязанности согласно 108 статье Конституции. Вот и все. Все остальное это спекуляции", – сказал политолог.

Петр Олещук также объяснил, почему демократические выборы во время войны провести невозможно.

"Сейчас их провести невозможно, если мы говорим о выборах. Потому что выборы не являются синонимом к демократии. Например, в России так называемые выборы сейчас будут и что? Если предварительно Путин пересажал всех своих конкурентов, а единого, даже теоретического, просто не допустил к выборам. Это делает ситуацию в России демократической? Нет, не делает. А нормальные выборы – это нормальный избирательный процесс, с выставлением кандидатов, с предвыборной кампанией, в конце концов и с безопасностью. То есть гражданин Украины должен знать, что он придет на избирательный участок, проголосует и на этот избирательный участок не прилетит Искандер. Большая часть украинцев находятся на оккупированных территориях, или за рубежом как беженцы, а они так же имеют избирательное право. В конце концов, избирательное право имеют граждане Украины, которые сейчас мобилизированы, причем имеют право не только активное, но и пассивное, то есть не только избирать президента, но и выдвигаться на этот пост.", – сказал Олещук.

По словам политолога, все спекуляции по теме не легитимности президента Украины после 31 марта выгодны Кремлю и он их активно применяет. Обнаружить "российский след" в этих мифах очень просто.

"Как определить, что здесь растут российские уши? Очень просто, они (россияне - Ред.) не говорят о выборах в Верховную Раду, потому что их это не интересует. Они привыкли, что парламент это сугубо номинальный орган. Хотя Украина это парламентско- президентская республика и полномочия парламента завершились осенью прошлого года, но что самое интересное, это абсолютно их не волнует... Об этом абсолютно никто не говорит, потому что это никого не интересует, легитимное правительство или нет, пусть хоть 10 лет работают, а вот президент их интересует. Потому что в России не знают о существовании парламента. У них парламента не существует, у них существует только президент", – пояснил Олещук, откуда взялась тема "нелегитимности" украинской власти.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба, Зеленский и Буданов прояснили, как РФ использует тему выборов в Украине. Кремль концентрирует внимание на внутреннем и внешнем разъединении страны, а также пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

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