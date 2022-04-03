Путин возненавидел Зеленского с первой встречи: в WSJ назвали главную причину

Президент Российской Федерации Владимир Путин возненавидел своего украинского коллегу Владимира Зеленского с первой встречи. Презрение и ненависть к молодому украинскому президенту со стороны стареющего главы Кремля заметили многие участники встречи в Нормандском формате в Париже, которая состоялась в декабре 2019 года.

После того Путин и Зеленский больше ни разу не встречались. Об этом пишет Wall Street Journal.

В большой статье, посвященной эволюции агрессивной политики Кремля, в частности, по отношению к Украине, издание отмечает, что многие свидетели встречи Путина и Зеленского в Париже в конце 2019 года, отмечали, что российский диктатор ненавидит украинского президента.

"Г-н Зеленский, бывший комик и политический аутсайдер, одержал убедительную победу на выборах в 2019 году благодаря обещанию искоренить коррупцию и положить конец войне на Донбассе. Но он вызвал презрение г-на Путина на их первой и пока единственной встрече — саммите в Париже в декабре 2019 года, на котором президент Франции Эммануэль Макрон и г-жа Меркель пытались выйти из тупика с выполнением Минских соглашений", - отмечают авторы статьи.

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Особую ярость Путина вызвал категорический отказ Зеленского соглашаться с кремлевским "прочтением" Минских соглашений и облюбованной официальной Москвой политикой ультиматумов, щедро приправленных ложью и шантажом.

"Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию соглашений, напомнил присутствовавший при этом высокопоставленный французский чиновник. "Русские были в ярости, — сказал чиновник. В конце концов, господа Путин и Зеленский договорились о новом прекращении огня и обмене пленными. По словам чиновника, многие присутствующие считают, что российский лидер ненавидит своего нового украинского коллегу", - отметили журналисты WSJ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-прокурор трибунала по Югославии призвала суд в Гааге выдать ордер на арест главы РФ. Карла дель Понте назвала Путина военным преступником, обвинив его и путинскую армию в убийствах тысяч украинцев.

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