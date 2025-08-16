'Путин снова ускользает с крючка, а репутация Трампа подорвана': как британские СМИ отреагировали на результаты саммита на Аляске

Победителем с переговоров на Аляске 15 августа вышел кремлевский диктатор Владимир Путин, а не президент США Дональд Трамп. Саммит завершился очевидным отсутствием результатов и неопределенностью.

СМИ Великобритании, анализируя встречу в Анкоридже, скептически отнеслись к заявленному "прогрессу" и указали на то, что лидеры не озвучили никакой конкретики после своего разговора. OBOZ.UA рассказывает, как оценили переговоры на Аляске ведущие британские издания.

Sky News

Кореспондент телеканала в США Марта Кельнер заявила, что Трамп, прибыв на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, надеялся укрепить свой имидж "миротворца и посредника в переговорах". Вместо этого он вернул вернул на мировую арену международного изгоя и, по всей видимости, не получил взамен почти ничего.

"Если бы Владимир Путин появился на взлетной полосе любого из аэропортов мира, теоретически на него могли бы немедленно надеть наручники. В конце концов, это человек, которого Международный уголовный суд разыскивает за предполагаемые военные преступления, включая предполагаемое похищение украинских детей. Вместо этого в Анкоридже перед ним буквально расстелили красную дорожку", – подметила автор.

На Аляске Путину устроили теплый прием: американские самолеты поднялись в небо, и военные выстроились в шеренгу, чтобы отдать ему честь; к месту саммита президент и диктатор поехали вместе на бронированном лимузине Трампа. "Неудивительно, что Путин ухмылялся на заднем сиденье", – написала журналистка.

На последовавшей пресс-конференции Путина, "дорогого соседа", пригласили выступить перед Трампом. Можно было бы подумать, что событие происходит в России, а не США.

Ничего существенного о договоренностях стороны не сказали, не было ни слова и о главном вопросе: прекращении огня.

Кремлевская команда знала, что делает, они прекрасно понимали, что Трамп реагирует на лесть. И Путин ему льстил, в том числе прямо на пресс-конференции. Он подыграл утверждению, что "войны бы не было, если бы президентом был Трамп", а также согласился, что тот выиграл бы выборы 2020 года.

"Трамп является продюсером своего президентства, и этот саммит был тщательно срежиссирован, создан для телевидения, даже если его и организовали в кратчайшие сроки. Но, похоже, именно Путин дергал за ниточки", – сделали вывод в Sky News.

Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн заявил, что встреча была на руку Путину. Он оказался в центре внимания всего мира – и, что самое главное, для этого ему не пришлось соглашаться на прекращение огня.

"Он может лететь домой, зная, что Дональд Трамп предоставил ему пропагандистскую золотую жилу. Российские СМИ, которые он полностью контролирует, будут ликовать еще несколько недель", – справедливо предположил Вагхорн.

Журналист отдельно подчеркнул тот факт, что Путин снова уклонился от ответственности, хотя еще две недели назад над ним нависала угроза санкций.

"Дональд Трамп – явный проигравший. Похоже, он ничего не получил взамен за то, что изо всех сил старался приветствовать российского лидера... Украинцы, которых не пригласили, тоже в проигрыше. Это значит, что обстрелы и атаки беспилотников на их дома продолжатся. Погибнет еще больше", – признал автор.

"Если бы Трамп искренне желал положить конец убийствам, он мог бы прибегнуть к гораздо более эффективным средствам, чем безрезультатные саммиты. Введение дополнительных санкций против российской нефтяной промышленности и тех, кто ею занимается, – вот над чем стоит подумать Путину", – посоветовал он.

BBC

Корреспондент по Северной Америке Энтони Зерчер обратил внимание на то, что лидеры не нашли ничего конкретного, о чем бы могли сообщить на своей совместной пресс-конференции.

Фраза американского президента о том, что "соглашения нет, пока не достигнуто соглашение", является окольным способом признать, что после нескольких часов переговоров к договоренностям так и не пришли. "Нет прекращения огня. Нет никаких конкретных данных, о которых можно было бы сообщить", – написал представитель ВВС.

В чем именно заключается "прогресс", о котором сказал Трамп, остается только догадываться. "Мы туда не добрались", – уточнил президент США, прежде чем выйти из комнаты и не ответить ни на один вопрос сотен репортеров.

"Трампу пришлось проделать долгий путь, чтобы сделать лишь такие расплывчатые заявления, хотя европейские союзники Америки и украинские официальные лица могут быть рады тому, что он не предложил односторонних уступок или соглашений, которые могли бы подорвать будущие переговоры", – заявил Зерчер о позитивном моменте.

Журналист уверен, что саммит нанесет удар по внутреннему и международному престижу Вашингтона после предыдущих обещаний Трампа, что вероятность провала составляет всего 25%.

"Более того, президенту пришлось испытать явное унижение, промолчав, когда Путин начал несостоявшуюся пресс-конференцию с обширного вступительного слова. Это разительно отличалось от обычной рутины в Овальном кабинете, где президент США обычно проводит прием, а его иностранный коллега наблюдает за происходящим без комментариев", – указал автор.

Главным вопросом он назвал то, решит ли Трамп ввести в качестве наказания новые санкции против России. Глава Белого дома в интервью Fox News перед вылетом объяснял, что рассмотрит такой шаг, "возможно, через две-три недели". Однако этот расплывчатый комментарий вызывает больше вопросов, чем ответов.

Редактор отдела о России Стив Розенберг подчеркнул: пресс-конференция на Аляске не была настоящей пресс-конференцией, поскольку журналистам не позволили задать свои вопросы.

"В зале царило явное удивление, когда Путин и Трамп покинули трибуну сразу после выступления", – описал Розенберг то, то увидел в Анкоридже. Эту ситуацию он считает явным признаком того, что у американского президента и российского диктатора по-прежнему имеются существенные разногласия по поводу войны в Украине.

Он тоже обратил внимание на пышный прием, устроенный для главы Кремля. Журналист задался вопросом, как Трамп отреагирует на произошедшее.

"Ему до сих пор не удалось убедить Путина прекратить войну. Ранее он угрожал более жестким подходом к РФ, устанавливая ультиматумы, сроки и предупреждая о дополнительных санкциях, если Москва проигнорирует призывы к прекращению огня. Он не довел дело до конца. Доведет ли?" – озвучил Розенберг свои размышления.

Редактор BBC Monitoring по России Виталий Шевченко считает, что "в Киеве вздохнули с облегчением, потому что не было объявлено ни о какой сделке, которая стоила бы Украине ее территорий".

"Граждане Украины также знают, что все их ключевые соглашения с Россией в конечном итоге сорвались, поэтому даже если бы о них было объявлено здесь, в Анкоридже, они бы отнеслись к этому скептически", – написал корреспондент.

Но, по его словам, украинцев явно встревожит то, что Путин в очередной раз заговорил о "коренных причинах" конфликта и сказал, что только их устранение приведет к прочному миру.

В переводе с кремлевского языка это означает, что он по-прежнему полон решимости достичь изначальной цели "специальной военной операции" – ликвидировать Украину как независимое государство. Три с половиной года полномасштабной войны не заставили его изменить это убеждение.

Вызывает беспокойство и неопределенность, сохраняющаяся после встречи. "Что будет дальше? Будут ли атаки России продолжаться с той же силой? Последние несколько месяцев Запад устанавливал один за другим дедлайны, которые не имели последствий, и угрозы, которые так и не были реализованы. Украинцы воспринимают это как приглашение Путину продолжить свои атаки. Они могут рассматривать очевидное отсутствие прогресса в Анкоридже в том же ключе", – предположил британский журналист.

The Guardian

Ведущий журналист военного отдела The Guardian Дэн Саббах сообщил, что мало кто в Украине удивлен очевидным отсутствием результатов саммита на Аляске. Ожиданий прогресса в прекращении огня, не говоря уже о реальном прекращении боевых действий, практически не было, "учитывая давнюю историю агрессии и непримиримости Путина по отношению к этой стране".

"Хотя Трамп заявил, что встреча лидеров прошла "очень продуктивно", выражение его лица говорило об обратном", – заметил он.

Теперь украинскому руководству крайне важно понять, изменилась ли максималистская переговорная позиция Путина и как американский лидер отреагировал на требования своего российского коллеги.

Зеленский неоднократно признавал, что не верит в добросовестность Путина, и выражал надежду, что Трамп в конечном итоге придет к такому же выводу.

"В Киеве теперь надеются, что Трампа удастся мягко склонить к более активной поддержке Украины и рассмотреть возможность принятия таких мер, как вторичные санкции в отношении экспорта российской нефти. Но есть и мрачная тревога. Российские ракетные атаки и атаки беспилотников на Украину сократились в дни, предшествовавшие саммиту. Теперь, когда встреча завершилась, есть опасения, что за ней может последовать возвращение к масштабным ночным обстрелам", – предположил сотрудник The Guardian.

– Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа оставили мир без конкретики. Ни один из лидеров на пресс-конференции не сказал прямо, по каким вопросам им удалось или не удалось достичь согласия.

– Позже президент США объяснил: мол, стороны пришли к выводу, что стоит заключать соглашение о мире, а не просто о "режиме тишины".

– Украинский дипломат Роман Бессмертный подчеркнул, что Трамп провалил встречу с Путиным по многим причинам, а Украина получила несколько ужасных последствий. Он считает, что переговоры больше провалились, чем приблизили нас к завершению войны.

