Если бы рейда украинских Сил обороны на территорию Курской области Российской Федерации не было бы, его стоило бы описать в какой-нибудь антиутопии для доказательства неэффективности и гниения путинского государства.

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В этой антиутопии могло бы быть все. И рассказ о том, что на десятый год после начала вооруженного конфликта с соседней страной – о двух с половиной годах большой войны я уж и не напоминаю – власти России не удосужились обеспечить безопасность ее границ с этим самым государством. И описание того, что Путин и компания на протяжении нескольких недель не очень понимали, что нужно делать, когда захватывают твою суверенную территорию, – и не додумались ни до чего лучшего, кроме как объявления контртеррористической операции, будто в Судже группа экстремистов захватила местный Дом культуры, а не армия другой страны оккупировала часть территории России, пишет Виталий Портников для svoboda.org. И то, что почти через две недели после начала вторжения российский президент решил направиться с государственным визитом в Азербайджан – может быть, проконсультироваться, как восстанавливают территориальную целостность, а может, просто потому что ему необходимо таким нехитрым образом продемонстрировать уверенность в себе. И, конечно, в этой антиутопии нашлось бы место для населения.

Населения оккупированных территорий, жалующегося украинским военным на равнодушие российских властей, и населения остальной России, занятого своими привычными проблемами и, кажется, вообще не заметившего, что часть территории страны уже не контролируется Кремлем. Никакого там патриотического подъема, очередей в военкоматах или хотя бы депутатских десантов в Курскую область. Ну, Суджа и Суджа. Им там наверху виднее. Украинцы в Курской области, президент в Баку, мы в Сочи, жизнь продолжается.

Конечно, если бы я такую антиутопию опубликовал даже за неделю до украинского вторжения в Россию, большая часть читателей обвинила бы меня в ожидаемой русофобии. Ведь у здравомыслящего человека не должно было быть никаких сомнений, что российская граница надежно защищена, население исполнено патриотических настроений, а президент будет самолично руководить освобождением родных земель, а не чаевничать с азербайджанским коллегой.

Но поскольку я не совсем здравомыслящий человек, я все же имел сомнения относительно того, что российское государство работает, а российское патриотическое общество, преисполненное праведного гнева, существует. И эти сомнения подтвердились. Подтвердились именно потому, что происходящее в Курской области – вовсе никакая не аномалия.

Это закономерность.

Такой ход событий был обеспечен российским руководством, его неспособностью просчитать возможные последствия своих действий и нежеланием поставить себя на место противника, его чванством и самоуверенностью. Такой ход событий был продиктован еще и тем, что Путин сознательно превратил войну в новую нормальность для россиян. Ведь если ты принимаешь решение об аннексии территорий соседней страны даже до того, как устанавливаешь над этими территориями реальный контроль и потом годами ведешь за этот бессмысленный реальный контроль не менее бессмысленную войну, то почему россияне должны особо волноваться за территориальную целостность государства?

Россияне уже привыкли к тому, что больше не могут показать на карте государственных границ собственной страны. Что в составе России есть, например, Запорожская или Херсонская области, в областных центрах которых развеваются украинские флаги – и жителям этих областных центров вовсе не кажется, что они россияне.

Так если Россия контролирует только часть Запорожской области, почему она не может контролировать часть Курской или Белгородской? Какая разница? Почему из-за потери контроля над никому не известным районным центром нужно сокрушаться, а из-за потери контроля над Херсоном – не нужно было? И власть сама не может объяснить обществу различий. Потому что на самом деле власть должна была бы сказать, что Донбасс, Херсон, Запорожье или Крым – это украденные территории, это никакая не Россия, мы так понарошку их назвали, чтобы сподручнее было воевать с Украиной и удалось бы еще что-нибудь украсть.

А вот Курская область – это действительно русская земля, так что освободить ее – вопрос государственного престижа и безопасности. Но вор – на то и вор, чтобы не разделять свое и чужое. Поэтому Путина буквально разрывает от невозможности реально оценить ситуацию, от необходимости продолжать лгать, от осознания того, что он угодил в ту же политическую и юридическую ловушку, которую годами сооружал для Украины.

И его попадание в этот капкан – тоже не аномалия, а естественная закономерность начатой им несправедливой, лживой и подлой войны.