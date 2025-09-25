'Путин не собирается идти на Бостон': Бессент очертил границы вмешательства США в войну России с НАТО

Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что Россия не рискнет нападать на США. По его словам, Вашингтон ограничит свою роль в противостоянии РФ и НАТО, однако будет продавать оружие Европе для поставок Украине.

Бессент также призвал европейцев стать более решительными и "выложить на стол все, что касается экономических санкций". Такую позицию он озвучил в эфире телеканала Fox News в среду, 24 сентября.

"США не собираются вмешиваться"

По словам министра, Соединенные Штаты не планируют вмешиваться в конфликт стран НАТО и РФ.

"Теперь Путин начал вторгаться в границы НАТО. Поэтому одно могу сказать: США не собираются вмешиваться ни в военные действия, ни в какие-либо другие дела. Мы продадим европейцам оружие, а они, в свою очередь, передадут его Украине", – сказал Бессент.

Он добавил: президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война РФ против Украины закончилась.

Накануне он несколько раз заявлял, что полагал, что ее будет легче всего закончить. Однако Владимир Путин "ясно дал понять, что он просто продолжает эскалацию", заявил Бессент.

"Это гонка между украинской армией и российской экономикой, и мы хотим, чтобы наши европейские союзники активизировались и сосредоточились на источниках доходов российской экономики. А это нефть. Просто чтобы прояснить: это возвращает нас к первому срока президента Трампа, когда он сказал: "Не создавайте "Северный поток-2", – сказал глава Минфина США.

"Европейцам нужно выложить на стол все"

Именно зависимость от российских энергоносителей привела к нынешней ситуации.

"Россияне испытывают европейцев, и европейцам нужно укрепить свою решимость. Им нужно выложить на стол все, что касается экономических санкций", – призвал Бессент.

Он также выразил уверенность в том, что Путин не решится атаковать США, хотя устраивает провокации относительно других стран НАТО.

"Как я говорил своим европейским коллегам около двух недель назад, все, что я слышу от вас, это то, что Путин хочет вступить в Варшаву. Единственное, в чем я уверен, – Путин не пойдет на Бостон. Но, тем не менее, поляки – отличные союзники", – похвалил Бессент.

"Если бы экномика Украины была на уровне польской..."

Он напомнил, что Польша уже тратила 5% ВВП еще до того, как в НАТО договорились поднять расходы на оборону.

"Польская экономика – одна из величайших историй успеха с момента падения стены (падение Берлинской стены в 1989 году. – Ред.). Когда стена пала, польская и украинская экономики были одинакового размера", – заявил министр.

Он добавил, что польская экономика сейчас "в три раза больше".

"Если бы украинская экономика была такого же размера, как польская, Украина сейчас сама бы финансировала свою войну, и я сомневаюсь, что Путин бы вмешался", – резюмировал Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН указал на провал РФ в войне. Он напомнил, что Россия планировала захватить Украину за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

Он также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которой он заявил, что Украина может победить в войне и вернуться к границам 1991 года.

