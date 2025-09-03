'Нет места для снисхождения': Мерц впервые назвал Путина военным преступником. Видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 2 сентября, заявил, что Владимир Путин является едва ли не самым большим военным преступником современности. Он подчеркнул, что не может быть никакой снисходительности в отношении к действиям российского руководства.

Об этом Мерц сказал в интервью телеканалу Sat.1. Отрывки из его выступления уже опубликовали в немецких СМИ. В комментарии он подчеркнул:"Он – военный преступник. Он – едва ли не самый большой военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим. И нам необходимо четко понимать, как обращаться с военными преступниками. Нет места для снисхождения".

Ранее Мерц, уже занимая пост канцлера, неоднократно обвинял Россию в серьезных военных преступлениях и терроре против гражданского населения. Но именно личное определение Путина как "величайшего военного преступника" стало новым шагом в его риторике. Немецкий телеканал n-tv обратил внимание на эту смену тона, назвав ее знаковой.

Риторика становится жестче

Мерц ранее воздерживался от подобных персональных определений, даже резко критикуя войну РФ. Его нынешнее выступление может свидетельствовать о росте политического напряжения в отношениях Берлина и Москвы. Такие заявления также сигнализируют, что в немецком политическом дискурсе формируется более твердая позиция относительно ответственности Кремля.

Мерц считает, что глава Кремля согласится на переговоры только тогда, когда будет видеть в этом собственную выгоду. Сейчас продолжение войны приносит ему больше пользы.

По словам канцлера, заставить Кремль изменить свою позицию можно только создав такие условия, при которых Россия будет вынуждена искать выход из войны. В первую очередь речь идет об экономическом давлении и истощении военной экономики РФ.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее Мерц подчеркивал, что агрессивная война России против Украины может продолжаться еще много месяцев. И к этому партнеры Киева должны быть готовы.

