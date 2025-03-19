В общем, Путин отказался от 30-дневного всеобщего перемирия, которое предложил Трамп. Вместо этого какое-то невнятный временный отказ от ударов по энергетике и переговоры о морском перемирии.

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Путин еще раз показал, что от войны он отказываться не намерен, и будет воевать, пока сидит на троне.

Президент США испугался или не захотел давить на российского вождя, и не смог добиться своего. Поэтому проиграл в этом раунде. Инвесторов такие итоги переговоров не впечатлили: индекс Доу Джонса пошел вниз, что очень плохой сигнал для Трампа Ему как воздух нужно завершение войны для восстановления стабильности в мире, роста инвестиций и экономики США. Но Путин уперся рогом, поэтому война продолжается.