Противоречат плану Трампа: Россия выдвинула свои условия мирного урегулирования в Украине

Россия официально озвучила свои условия мирного урегулирования войны против Украины. Они резко расходятся с планом администрации Дональда Трампа.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

Согласно его словам, Москва требует:

нейтрального и внеблокового статуса Украины,

международного признания российской принадлежности Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей,

"демилитаризации" и "денацификации" Украины,

отмена западных санкций и возврат замороженных российских активов,

ликвидации всех украинских законов, которые, по мнению Кремля, "ущемляют" русский язык, культуру и православие.

Эти требования сильно отличаются от предложений, выдвигаемых администрацией Трампа. К примеру, Трамп предлагал юридическое признание Крыма, но без требования "демилитаризации" Украины. Он также выступал за то, чтобы Украина сохранила сильную армию, а США могли участвовать в миротворческих миссиях как гаранты безопасности.

Россия настаивает на значительном ограничении военной мощи Украины, что противоречит политике Вашингтона. В свою очередь США, в частности госсекретарь Марко Рубио, заявили, что Украина имеет право развивать свою армию и оборонную промышленность.

Кроме того, Лавров резко отверг идею передачи контроля над Запорожской АЭС Украине или международным структурам. Он заявил, что станция останется под управлением российского "Росатома".

Американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство позицией России, а советник по национальной безопасности Майк Уолц предупредил, что США могут отказаться от мирных переговоров, если прогресс не будет достигнут. В случае затягивания переговоров Россия может столкнуться с ужесточением санкций.

Напомним, по словам Пескова, Путин заявил, что Россия готова проводить переговоры с Украиной. В частности, Москва также не ставит предварительных условий для начала процесса. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи со Стивом Виткоффом, посланником президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Виткофф и российский диктатор встречались в Кремле 25 апреля, их переговоры продолжались три часа. В Москве дискуссии назвали "конструктивными и полезными".

Ранее стало известно, что во время встречи Уиткофф планирует обсудить с Путиным требования США к РФ в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, Вашингтон требует от Кремля забыть о "демилитаризации" Украины и признать ее право на военную силу. Также, по плану американцев, РФ должна будет уступить Запорожскую АЭС.

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