Проблема коррупции в украинском обществе преувеличена, – Свириденко

В украинском обществе проблема коррупции является несколько преувеличенной. А люди сталкивались с ней гораздо меньше, чем об этом говорится.

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Такое мнение в интервью Bloomberg высказала новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Соответствующее заявление прозвучало на фоне поддержки Верховной Радой ограничения полномочий НАБУ и САП.

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"Откровенно говоря, в украинском обществе и определенных социальных группах этот вопрос усиливается и преувеличивается... (Внешние наблюдатели) оценивают Украину по разным показателям", – подчеркнула она.

Свириденко также выразила поддержку решению правительства не назначать Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности. Несмотря на то, что его кандидатуру одобрила конкурсная комиссия и ее поддерживали МВФ и Европейская комиссия, правительство решило от нее отказаться.

"Кабинет министров действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от комиссии по отбору, проголосовали коллективно и вернули решение в комиссию", – объяснила премьер.

Что предшествовало

22 июля депутаты ВР поддержали законопроект, который может ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. "За" проголосовали 263 народных избранника. Против выступили 13 нардепов.

До этого НАБУ и САП не поддержали принятие этого законопроекта и призвали депутатов не голосовать.

Напомним, 21 июля СБУ сообщила о разоблачении народного депутата Федора Христенко в работе на Россию. Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Предателю заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ и Офис генерального прокурора Украины задержали в столице "крота" ФСБ РФ в рядах НАБУ. Речь идет о работнике элитного, закрытого подразделения "Д-2", куратором которого был предатель Дмитрий Иванцов – соратник Виктора Януковича.

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