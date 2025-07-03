"При условии надлежащего финансирования": Умеров рассказал, сколько дронов в год способна выпускать Украина

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская промышленность уже способна производить до 10 миллионов беспилотников в год. А при условии надлежащего финансирования – больше современных средств поражения.

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Об этом шла речь на его встрече с представителями немецкой оборонной индустрии. Как передает пресс-служба Минобороны, с более 20 ведущих предприятий, которые формируют будущее европейской безопасности.

"Украина активно развивает индустриальные проекты в сфере обороны как внутри страны, так и совместно с нашими международными партнерами за рубежом. Масштабы российской агрессии продолжают расти. Вместе с союзниками мы постоянно ищем новые эффективные решения для усиления обороноспособности Украины", – отметил Умеров.

Во время встречи он представил представителям немецкой оборонной промышленности ключевые украинские инициативы. Среди них – проект по привлечению инвестиций в производство в Украине.

"Наша промышленность уже способна производить до 10 миллионов дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", – подчеркнул министр.

Кроме этого, инициатива производства вооружения в сотрудничестве с партнерами по формату "Рамштайн, о которой объявил президент Владимир Зеленский. Речь идет о сочетании украинских технологий с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны.

"Наша цель – наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий", – заявил Умеров.

Он также подчеркнул собеседникам, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений: дроны и дальнобойное вооружение; средства радиоэлектронной борьбы и системы связи; противовоздушная оборона; бронетехника; программное обеспечение.

"Благодарен правительству, народу Германии и немецким компаниям за неизменную поддержку Украины. Ваша помощь спасает жизни. Убежден, что впереди – новые совместные проекты, которые сделают сильнее и Украину, и всю Европу", – подытожил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии подписало первый контракт на финансирование производства дальнобойного оружия для Украины. Речь идет об изготовлении более 500 модифицированных дронов-камикадзе Антонов-196 "Лютый" с дальностью полетов до 1200 км.

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