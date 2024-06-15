Президент Швейцарии призвала мир подготовить почву для прямых переговоров Украины и России

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд считает, что в определенный момент Украина и Россия должны будут вести прямые переговоры, и этого невозможно избежать. Она подчеркнула, что международное сообщество должно подготовить почву для таких переговоров.

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Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале Глобального саммита мира в курортном городе Бюргеншток 15 июня. По словам Амгерда, мирная конференция в Швейцарии имеет целью "вдохновить мирный процесс и принять конкретные меры в этом направлении".

Она подчеркнула, что Россия своей агрессией против Украины "наиболее серьезным образом нарушила" мирный порядок, основанный на правилах, в основе которого лежит Устав ООН.

"Если мы хотим вдохновить процесс к миру, Россия должна также быть включена в него в определенный момент в будущем. Это понятно всем", – заявила президент.

Амгерд подчеркнула, что международное сообщество может "создать предпосылки для непосредственных переговоров между конфликтующими сторонами".

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. На мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов Формулы мира: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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