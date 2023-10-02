Правительство Швеции пообещало способствовать возвращению IKEA и H&M в Украину, – Порошенко

Петр Порошенко в Швеции провел встречи с руководством Риксдага, представителями всех парламентских партий и ключевыми министрами шведского правительства и рассказал об итогах визита.

Как говорится в сообщении на сайте "Европейской солидарности", политик отметил лидерскую позицию Швеции в помощи Киеву, а также то, что 92% граждан этой страны безоговорочно поддерживают борьбу Украины.

"У нас очень насыщенная международная программа. Почему это важно именно сейчас? Потому что фактически через несколько дней состоится встреча на высшем уровне Европейского Союза в Гранаде. Где будут обсуждаться и вопросы Украины, прежде всего вопросы начала предвступительных переговоров о членстве Украины в ЕС", – отметил Порошенко.

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Он сообщил, что через несколько дней в Киеве также состоится Совет министров иностранных дел ЕС, где тоже будут обсуждать членство Украины в Евросоюзе и начало предвступительных переговоров. Сейчас происходит формирование повестки дня помощи Украине и потому очень нужен "мощный голос, формулирующий украинский интерес".

"Вопрос поставки нам оружия. Хочу отметить, что одни из лучших боевых бронированных машин CV 90 поставляет нам Швеция. Одну из лучших артиллерийских установок Archer поставляет нам Швеция. Помните, насколько важную роль сыграли шведские противотанковые средства? Ждем один из лучших самолетов-истребителей в мире – самолет JAS 39 Gripen", – сказал пятый президент.

Он добавил, что в Украине ожидают, что в ближайшее время Турция ратифицирует решение о членстве Швеции в НАТО, что "позволит Швеции развязать руки и ускорить вопросы поставок для Украины истребителей".

"Уже сейчас могу сказать, что украинские пилоты проходят соответствующую подготовку", – сообщил Порошенко.

Политик также рассказал, что почти готов 14-й пакет помощи для Украины со стороны Швеции, который будет представлен в ближайшее время. Швеция также готовит отдельную программу еще на 6 млрд шведских крон.

На встречах с членами правительства Щвеции Порошенко также обсудил перспективы возвращения в Украину всемирно известных компаний IKEA и H&M, которые после полномасштабного вторжения приостановили свою деятельность. Однако, как считает политик, шведское правительство могло бы обеспечить этим компаниям страхование рисков и экспортные кредиты.

"Я получил подтверждение, что со стороны шведского правительства все будет сделано. Конечно, это будет решение независимых бизнесов. Но все будет сделано для того, чтобы и IKEA, и H&M, и другие крупные шведские компании вернулись в Украину и начали работать", – сказал Порошенко.