"Правительство Орбана – специфическая группа людей": Стефанишина рассказала о трудностях переговоров с Венгрией

Украине и Венгрии удалось достичь успеха во время напряженных переговоров. Однако правительство Виктора Орбана охватывает "специфическую группу людей", поэтому у венгерской стороны остается специфический подход к переговорам.

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В частности, венгерские власти продолжают рассказывать о якобы притеснениях венгров на Закарпатье. Об этом в комментарии телеканалу "Мы – Украина" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, правительство Орбана хочет признать весь Закарпатский регион "традиционно венгерским" с учетом даже тех населенных пунктов, где венгры никогда не жили.

"Венгерская власть, конкретно правительство премьера Орбана – это очень специфическая группа людей, имеющих специфические подходы к переговорам. Есть диалог, он непрост потому, что есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее", – заявила Стефанишина.

Также она добавила, что Венгерское национальное сообщество в очередной раз выступило в поддержку Украины и заверило венгерское правительство, что никаких притеснений со стороны украинской власти на Закарпатье нет.

Напомним, Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз 25 июня начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа евроинтеграции Украины, который может затянуться.

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