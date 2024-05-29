Порошенко призвал европейцев провалить сценарий Путина в ЕС

Российский диктатор Владимир Путин использует инструмент гибридной войны для влияния на политические процессы в ЕС. Европейцы не должны дать никакого шанса пророссийским политическим силам на предстоящих выборах.

Об этом заявил лидер Европейской солидарности Петр Порошенко в эфире болгарского телеканала BTV.

"С 2014 года мир назвал это гибридной войной. Это не война на поле боя, это война в информационном пространстве, война, работающая за счет подкупа политических сил и вмешательства в политическую сферу на выборах. Мы в Украине точно знаем, что значит российское влияние. Мы тоже видели это в США, когда Россия пыталась подорвать единство США. И теперь мы можем сказать вам, что хотя в США Украина пользуется двухпартийной поддержкой, из-за этой оппозиции благодаря российскому влиянию они смогли задержать поставки оружия в Украину на полгода", – констатирует Порошенко.

"Везде, где Россия финансирует политические партии, они работают на нее. В Германии – "Альтернатива для Германии", во Франции – Национальный фронт. Вы и я знаем, кто является такой партией в Болгарии, без сомнений. Мне не нравится, что я как президент Украины вынужден вмешиваться в вашу кампанию, но все равно скажу – пожалуйста, не отдавайте ни одного голоса пророссийской партии, потому что нам нужны проевропейские, проболгарские и проукраинские политические партии. Давайте провалим сценарий Путина в Европе", – призвал Петр Порошенко.

"Я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить Болгарию за чрезвычайно эффективную поддержку с 2014 года. От имени Украины я благодарю болгарского народа, болгарское правительство, болгарских депутатов и болгарских журналистов", – резюмировал пятый президент.