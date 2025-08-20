Порошенко на саммите ЕНП назвал факторы эффективных гарантий безопасности для Украины
Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко по приглашению президента Европейской народной партии Манфреда Вебера принял участие во внеочередном неформальном саммите ЕНП в формате видеоконференции.
Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".
"Наша политическая семья не только внимательно следит за событиями вокруг мирного урегулирования в Украине, но и активно приобщается к поиску путей завершения войны. Поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за проактивную позицию, стратегическое видение и твердость в продвижении общих интересов. Ключевые принципы, которые нас объединяют и остаются фундаментальными, – это "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы", – написал лидер партии в соцсетях.
Он в своем выступлении отметил, что стратегическая цель Путина остается неизменной: оккупация всей Украины и ликвидация нашей государственности.
"Именно поэтому ключевой задачей является обеспечение Украины эффективными и юридически обязывающими гарантиями безопасности, подкрепленными поддержкой европейских стран, США и других союзников. Такие гарантии должны означать нашу независимость и суверенитет, невозможность новой российской агрессии, сильные и обеспеченные Вооруженные силы, развитие украинского языка, защита нашей веры и идентичности, а также необратимость нашего европейского и евроатлантического курса", – сказал Порошенко.
"Отдельно подчеркнул, что безопасность Украины – это не только внешнее, но и внутреннее измерение. Это зрелость и устойчивость демократии, уважение к правам человека и верховенству права. Путин начал агрессию также и для того, чтобы уничтожить свободу нашего государства. Поэтому внутреннее единство и демократическая устойчивость усиливают нашу безопасность, доверие партнеров и переговорные позиции. Мы должны укреплять многопартийность, свободу медиа, независимые антикоррупционные институты и конкурентную экономическую среду. Это наша сила и то, что делает нас неотъемлемой частью европейской семьи", – считает пятый президент.