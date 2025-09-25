'Попытка закрыть рот журналистам': Шабунин 'разнес' попытки власти усилить ответственность за критические публикации

Виталий Шабунин заявил, что инициативы власти о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины имеют целью усиление давления на независимые медиа. По его мнению, такие шаги являются продолжением политики по сворачиванию демократических свобод.

Как сообщило издание "Зеркало недели", активист считает, что предложенные законодательные изменения могут привести к фактическому ограничению критических публикаций. По данным ресурса, он связывает это с целенаправленными попытками лишить независимые редакции возможности выполнять свою работу.

Шабунин отметил, что новые законодательные инициативы являются продолжением предыдущих попыток ограничить работу независимых изданий и журналистов-расследователей. В частности, он напомнил о ситуации с идеей санкций против совладельца ведущих украинских медиа, которую удалось остановить благодаря реакции европейских партнеров.

Активист предостерег, что усиление давления на СМИ может иметь долгосрочные негативные последствия для демократического развития страны. Он подчеркнул, чтожурналисты должны и в дальнейшем выполнять роль контроля за властью, а их деятельность должна оставаться защищенной.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14057, который предлагает считать недостоверной любую информацию, касающуюся лица до решения суда. Журналисты и правозащитники видят в этом попытку заблокировать расследование возможных правонарушений должностных лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что детектива НАБУ поймали на незаконном обогащении и скрытой квартире за 4 миллиона гривен, однако глава ЦПК Виталий Шабунин назвал это "ошибкой в декларации". Как только вспоминают Бюро, у активиста выключают антикоррупционные рефлексы и включается корпоративная солидарность.

