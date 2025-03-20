Политическое единство, мощь ВСУ, поддержка партнеров: Порошенко на встрече с еврокомиссаром назвал ключевые факторы общего успеха Украины и ЕС

Петр Порошенко во время встречи с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом назвал ключевые факторы для совместного успеха Украины и ЕС. В ходе дискуссии в Верховной Раде Украины лидер "Евросолидарности" отметил критическую важность момента для усиления переговорных позиций Украины, скорейшего восстановления доверия и взаимодействия с США и укрепления не на словах, а на деле оборонных возможностей Европейского Союза.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Отметил общность в подходах к справедливому миру и ответственности Европы за сдерживание и недопущение повторной российской агрессии. Убежден, что наш общий успех зависит от трех ключевых факторов: политического единства и мощи ВСУ, поддержки и лидерства ЕС и США", – написал пятый президент.

Он призвал Евросоюз принять меры по скорейшему открытию вступительных переговоров с Украиной по кластеру "Основы" и не допускать создания искусственных необоснованных преград на пути к членству Украины в ЕС. "Поддержал важность продления срока действия автономных торговых преференций для Украины во время войны. Особый акцент сделал на необходимости укрепления внутриполитического единства в Украине как залога эффективного отпора российскому агрессору и продвижения на пути в ЕС", – отмечает Петр Порошенко.

"В Евросоюзе обратили внимание на усиление политического давления со стороны украинских властей на оппозицию, нарушение принципов многопартийного плюрализма и свободы медиа, а также применение неконституционных и противоправных санкций против политической оппозиции. Должны защитить интересы Украины и обеспечить ее европейское развитие", – резюмирует Петр Порошенко.