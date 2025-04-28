Поиск новых друзей на фоне давления со стороны Трампа: зачем Украине нужна Африка и как побороть там Россию

Сегодня перед Украиной стоит сложная задача: Россия имеет более 40 посольств на африканском континенте, а ее влияние не может сравниться с украинским из-за исторических связей, денег, поставок наемников и пропаганды. Эти факторы делают невозможным для многих африканских государств прямое осуждение роли Москвы в нынешней войне в Украине. Например, ни одна страна континента пока так и не ввела санкций против РФ. Африканские страны достаточно активно "эксплуатируют" противостояние РФ и Запада в своих интересах. Схема достаточно проста – многие из них "приветствуют" Путина в ожидании, что Запад придет и перебьет его предложение, а если нет, то в конце концов они что-то получат и от РФ.

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Южная Африка – один из примеров такой политики. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивает, что мирные переговоры должны начаться без предварительных условий, он поддерживает целостность Украины и выражает позицию нейтралитета Южной Африки в конфликте. Одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией через БРИКС, ездит на все мероприятия в Россию по приглашению тамошнего диктатора Владимира Путина, провозглашая "сахарные" заявления в его честь, и проводит военные учения с РФ и КНР.

Несмотря на все это, Африка нужна Украине как в политическом, так и в экономическом плане. Визит президента Украины в ЮАР именно об этом говорит. К примеру, та же Южная Африка готовится к проведению саммита G20 в ноябре 2025 года в Йоханнесбурге, что может стать платформой для возобновления диалога Украины с другими странами так называемого Глобального Юга.

Как Украина пытается проложить себе путь на африканском континенте – в материале OBOZ.UA.

Почему визит в ЮАР важен

Президент Украины посетил с визитом ЮАР, что свидетельствует о резком улучшении некогда напряженных отношений между двумя странами. Чего стоят только обвинения ЮАР в поставках оружия в Россию уже после начала полномасштабного вторжения. Если не считать короткой остановки в Кабо-Верде в 2023 году во время полета в Аргентину, это первый визит Владимира Зеленского в Африку с момента победы на выборах в 2019 году. Этот шаг знаменует собой растущую уже который год попытку Украины противостоять сильному влиянию России в Африке. Но и без присутствия россиян это очень перенаселенное пространство – Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия пытаются усилить свое влияние на континенте.

Украина пренебрегала Африкой с точки зрения внешней политики, но осознала дипломатическую значимость африканских государств, когда многие из них, включая ЮАР, отказались осудить начало Россией полномасштабного вторжения в 2022 году. За последние три года ситуация начала меняться, например, увеличилось количество посольств с 10 до 20.

Что касается ЮАР, то визит Владимира Зеленского именно в эту страну не случайность. Сегодня Южная Африка председательствует в G20, что делает ее голос заметнее не только на континенте, но и в мире. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса – достаточно заметная фигура не только в Африке. Из-за специфической международной политики американского президента сегодня все ищут новых друзей, и ЮАР не исключение, ведь имеет значительные проблемы с США, что побуждает ее также искать партнеров в любом месте, чтобы они могли чем-нибудь пригодиться, а Украина может, например, обеспечить продовольственную безопасность. В целом Украине нужна любая легитимность не только в Европе, которую она может получить на международном уровне, ведь войны выигрываются не только на поле боя, но и через общественное мнение во всем мире.

Что касается результатов визита, обе стороны говорили друг другу то, что хотели услышать друг от друга. Владимир Зеленский предложил Южной Африке создать общий минеральный хаб и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и двусторонние проекты в этом направлении, а Сирил Рамафоса предложил сыграть большую роль в поддержке мирного процесса в пользу Украины, сделав попытку повысить свой авторитет миротворца.

"Председатели стран африканского континента будут обращаться со своей готовностью сыграть роль в достижении мира между Украиной и Россией. Я искренне верю, что США, Европа, африканский континент могут сыграть объединенную продуктивную роль. Именно это мы готовы сделать в Южной Африке. Мы будем стремиться активнее приобщаться к поиску возможностей мира между двумя странами", – отметил президент ЮАР.

Почему важна Африка

Африка сейчас чрезвычайно актуальна не только для Украины, но и для другого мира, ведь на континенте открываются широкие перспективы. Ведущие страны демонстрируют рост экономики. Это огромный и молодой потребительский рынок. По данным ООН, уже к 2050 году четверть населения планеты будет жить именно в Африке. Здесь сосредоточены залежи минеральных ресурсов, которые играют немаловажную роль для технологических производств.

Возрастает и роль континента на международной арене. 54 африканских голоса в ООН имеют большую привлекательность. Иногда некоторые голосования превращаются в борьбу за поддержку Африки, которая все еще придерживается определенного нейтралитета. Африканский союз уже претендует на членство в Совбезе организации и уже является членом G20. Для Украины в ООН важен голос Африки. Обычно за украинские резолюции в Генассамблее голосует чуть больше половины стран континента, другие преимущественно воздерживаются. Именно поэтому, чтобы увеличить нашу поддержку, нужно решить один из главных вопросов – как противодействовать российской дезинформации в Африке, которая искажает факты войны в Украине и перекрыла доступ к украинской позиции африканцам.

Друзья Украины на континенте

В Африке доминирует видение сохранения нейтралитета в российско-украинской войне – ни одна страна континента пока так и не ввела санкции против России. Что касается поддержки в ООН, то украинцы часто могут рассчитывать на африканские государства, имеющие дружеские отношения с Западом. Речь идет прежде всего о Кении, Гане, Кот-д'Ивуаре, Ботсване, или Джибути. Страна подверглась нападениям со стороны Эритреи, нынешней союзницы России. Президент Джибути Исмаил Омар Гулле осудил войну против Украины и призвал защитить гражданских.

В целом для стран Африки нападение России на Украину стало шоком, ведь им было выгодно сотрудничество с украинцами в сельском хозяйстве и образовании. Война разрушила традиционные пути поступления продовольствия, из-за чего стремительно выросли внутренние цены.

Сегодня африканцы заинтересованы в скорейшем окончании войны и по большому счету все больше понимают реальную ситуацию и последствия действий Путина. Показательным примером определенного изменения отношения к РФ стал состоявшийся в 2023 году саммит "Россия – Африка". Приглашение на мероприятие приняли только 17 президентов государств континента, в то время как на предыдущем саммите, в 2019-м, их было 43.

Ностальгия по СССР и наемники

Готовясь к полномасштабному вторжению, Россия за несколько лет до нападения активизировала свою политику в Африке. Основные столпы этого процесса – имидж антиимпериалистов, как наследство перешедший от СССР, и кремлевское ноу-хау – предоставление услуг наемниками.

После вторжения Россия очутилась в изоляции и под санкциями со стороны большинства стран Запада. Основной задачей Кремля стало предотвращение присоединения к санкциям стран Азии, Латинской Америки и, конечно же, Африки. На распространение антизападной и антиукраинской пропаганды выбрасываются миллиарды долларов.

Результаты в этом направлении есть. Так, некоторые страны континента таки поддались российским пропагандистским нарративам и сейчас пытаются защитить себя "под зонтиком РФ" в виде российских "инструкторов". Мали, Буркина-Фасо, Нигер – при поддержке наемников из РФ в этих странах к власти пришли военные хунты, которые симпатизируют Москве. Алжир за время войны принял участие в совместных военных учениях с Россией, открыл бюро пропагандистского RT, а президент Абдельмажид Теббун во время визита в Россию в июне 2023 года назвал Путина "другом всего человечества, другом всех стран".

ЮАР и Россия – историческая дружба

ЮАР выступает за нейтральность в "конфликте", не присоединилась к санкциям против России, не осудила действия РФ и даже сохранила экономические и военные связи с Москвой. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Рамафоса поддерживает активные отношения с Путиным, а ЮАР все еще рассматривает Россию как важного партнера, в частности в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. – Ред.). 24 февраля 2023 года, то есть на годовщину вторжения, ЮАР приняла участие в военно-морских учениях с РФ и Китаем. Тогда минобороны африканской страны заявило, что "вопреки утверждениям наших критиков, ЮАР не отказывается от своей нейтральной позиции по поводу российско-украинского конфликта, проводя эти учения".

Летом 2023 года Путин решил не ездить на саммит БРИКС в ЮАР. В СМИ это решение связывалось с тем, что Южная Африка подписала Римский статут и признает Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест российского президента по обвинениям в военных преступлениях. В июне 2023 года Рамафоса встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в рамках миссии африканских лидеров. С одной стороны, он отметил необходимость "прекращения войны и возвращения пленных, а также возвращения украинских детей, которых Россия вывезла во время оккупации", с другой – заявил и то, что "Россия слишком важная страна для мира, чтобы пренебрегать ее интересами", и заметил, что "Южная Африка ценит поддержку, которую получала от Советского Союза". Также президент ЮАР участвовал в саммите БРИКС в Казани в 2024 году, назвав Россию "ценным другом ЮАР". Он заявил, что партнерство с РФ остается стратегическим и важным для развития экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов и политической стабильности на Глобальном Юге.

ЮАР и США – давление растет

Визит украинского лидера в Южную Африку произошел в момент, когда отношения ЮАР с США заметно ухудшились после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

В январе 2025 года была приостановлена почти вся иностранная помощь Южной Африке, за исключением гуманитарной помощи. США ввели 37%-й тариф на импорт из этой страны. Это решение оказало негативное влияние на экономику Южной Африки, в частности на ее экспортный сектор. В марте 2025 года США объявили посла ЮАР в США Эбрагима Расула persona non grata из-за его критики политики Трампа. Это привело к дипломатическому напряжению между странами. Также США задержали выделение $2,6 млрд на климатические проекты в Южной Африке, что затрудняет реализацию планов сокращения выбросов углерода и перехода к возобновляемым источникам энергии.

Несмотря на напряженность, президент Рамафоса заявил, что улучшение отношений с США является приоритетом. Он анонсировал предстоящую встречу с Трампом для обсуждения широкого спектра вопросов, включая войну в Украине и двусторонние отношения.

Изменить мнение Африки

"Для Украины Африка важна со всех точек зрения. И политически, ведь более 50 стран – члены ООН, и экономически – крупный развивающийся рынок, на который мы можем поставлять свою продукцию. Именно поэтому до представителей Африки нужно донести, что игнорирование Россией международного права со временем непременно приведет к краху глобального мироустройства. африканские страны, которые до сих пор не осудили российскую агрессию, в будущем сделали это не только в поддержку Украины, но исходя из собственных экономических и политических интересов. Нынешний визит демонстрирует, что Украине важно налаживать отношения с африканцами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, сам факт приезда президента Украины и нашего присутствия в ЮАР – это уже победа. Ведь когда Владимир Зеленский приезжает в такую страну, как Южно-Африканская Республика, достаточно пророссийскую, прокитайскую сейчас, то это уже большой фактор, который влияет на смену настроений в пользу Украины. К тому же сейчас не лучшие отношения между ЮАР и Соединенными Штатами, что также вдохновляет власти этой страны искать новых партнеров.

"Что касается противодействия России и ее пропагандистской машине, то не вся предыдущая история из советского прошлого связывается в Африке исключительно с Россией. Многие выпускники украинских высших учебных заведений занимают сейчас не последние позиции в некоторых странах южного континента. Поэтому противодействовать успешно России можно. Надо сотрудничать с лидерами общественного мнения и СМИ в Африке, создать организацию дружбы и объяснять свою позицию, которая искажена сегодня российской пропагандой, и со временем это принесет результат. Удастся ли изменить политику Южной Африки в отношении России, в ее восприятии российской агрессии против Украины, трудно сказать. Это очень сложная для нас страна, но нужно использовать все возможности для того, чтобы объяснять нашу позицию, менять мнение тамошнего общества и как-то перетаскивать африканцев на свою сторону", – констатировал Александр Мережко.