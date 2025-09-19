Китай на фоне неспособности Трампа остановить войну в Украине и нормализовать тарифную войну пытается предложить свои 'услуги' европейцам

Парадокс современной геополитики заключается в том, что слабость одного игрока мгновенно открывает возможности для другого. США под руководством Дональда Трампа пытались одновременно завершить войну в Украине и вести жесткую тарифную политику против Европы и Китая. Но оба направления зашли в тупик. Трамп, который обещал быстро "заставить Зеленского и Путина договориться", уже более восьми месяцев не может продемонстрировать никакого результата. Его встреча с Владимиром Путиным в Анкоридже завершилась провалом: "никакой магии особых отношений не осталось". А тарифные войны лишь обострили раскол между США и европейскими союзниками. Чего только стоит заявление французского президента Эммануэля Макрона, который откровенно заявил: "Мы не можем позволить Вашингтону диктовать Европе условия".

В этом вакууме активизировался Китай. Пекин, который избегает прямого участия в войне, продвигает собственную платформу "Друзья мира", предлагая "альтернативу американскому диктату". Для Китая война – это не только вопрос Украины, но и элемент глобальной борьбы за влияние. Пекин пытается показать, что ни одна большая проблема мира (включая войну в Украине) не может быть решена без его участия.

На этой неделе главный китайский дипломат Ван И посетил Европу и провел серию переговоров с представителями нескольких стран ЕС. Визит имел двойной характер: продвижение "мирного плана" по Украине и попытки формирования антикризисной торговой коалиции против Вашингтона. Тур направлен на улучшение имиджа Китая в Европе, уменьшение напряжения в отношениях из-за торговых споров, а также демонстрацию, что Китай стремится быть "конструктивным партнером" на международной арене. С точки зрения Украины, этот тур может быть использован как часть более широкой китайской стратегии: показать, что КНР работает над дипломатическими каналами в Европе, "хочет мира, а не войны", хотя очевидно, что КНР использует такие контакты для продвижения своих "мирных инициатив".

Таким образом, Пекин получает двойной выигрыш. Во-первых, он закрепляет образ миротворца на фоне бессилия Вашингтона. Во-вторых, в торговых вопросах Европа все больше балансирует между конфликтом с США и поиском новых возможностей в сотрудничестве с КНР. Как отметил Financial Times, "Китай научился превращать чужие провалы в собственные дипломатические активы". И именно эта стратегия сегодня формирует новую геополитическую карту, где Пекин постепенно выходит из тени, а Америка Трампа – теряет союзников.

Турне Ван И – это тест на способность Европы выстроить собственную линию между Вашингтоном и Пекином. Китай предлагает "мир" в форме политического компромисса, и одновременно подталкивает ЕС к экономическому союзу против тарифной политики США. Европейские столицы, особенно Берлин и Париж, вынуждены балансировать: не отвергать полностью китайскую инициативу, чтобы не потерять канал коммуникации с Пекином, но и не соглашаться на условия, выгодные Москве. Для ЕС эта игра имеет дополнительное измерение – экономическое. Доступ к китайским рынкам, редким землям и логистическим маршрутам остается критически важным, особенно на фоне тарифных войн с Вашингтоном.

Безумное давление на "друзей"

В августе 2025 года Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заключили новое торговое соглашение, известное как "Соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".

Так, с 1 августа 2025 года США установили общий тариф в размере 15% на большинство импортируемых товаров из ЕС. Также ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на сумму $750 млрд до 2028 года, в частности сжиженный природный газ, нефть и ядерные продукты. Это будет способствовать уменьшению зависимости Европы от альтернативных источников энергии. Инвестиции и технологии: ЕС пообещал инвестировать $600 млрд в стратегические сектора США до 2028 года. Кроме того, ЕС обязался закупить не менее $40 млрд американских чипов для своих вычислительных центров. Кроме всего этого, союз согласился значительно увеличить закупку военной и оборонной техники из США. Большинство экспертов указывают невыгодный характер соглашения для ЕС, и что блок много потеряет, если все пункты документа будут выполнены.

Однако этого Трампу показалось мало. Просрочив несколько дедлайнов, которые он ввел для Владимира Путина с требованием прекратить боевые действия в Украине, Дональд Трамп решил усилить давление на Россию руками европейцев.

Потроллив европейцев фразой: "Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем ожидать, что мы будем единственными, кто будет действовать в полную силу", президент США "предложил план", как он его видит, конечно, что нужно, чтобы "война закончилась".

Основные предложения:

ЕС должен отказаться от российской нефти: для большинства стран ЕС это не слишком сложная задача. В 2021 году блок импортировал 45% природного газа и 27% сырой нефти из России. В прошлом году эта доля снизилась до 19% для газа и 3% для нефти. В 2024 году ЕС потратил 21,9 млрд евро на российские ископаемые топлива, что составляет примерно 10% от общего объема мировых экспортных доходов России.

Европа должна покупать больше американского газа: аналитики отмечают, что это обещание практически невозможно выполнить. В прошлом году ЕС потратил 375 миллиардов евро на импорт энергоресурсов, и только 76 миллиардов из них пришлось на долю США. Чтобы выполнить это обязательство, блок должен будет в течение следующих трех лет утроить импорт из США и отказаться от других поставщиков, таких как Норвегия, которая поставляет более дешевый газ по трубопроводу.

ЕС должен ввести тарифы на Китай: как пишут европейские СМИ – "забудьте об этом". С политической и экономической точки зрения введение тарифов против Пекина станет смертельным ударом для экономики ЕС. Мы знаем это по опыту США, отказавшихся от этой меры.

Чтобы хоть как-то попытаться успокоить Трампа, ЕС готовит санкции против китайских компаний, связанных с военными программами РФ, но будет ли это стимулировать Трампа действовать против жестко Москвы, открытый вопрос.

Как Трамп "помогает" Китаю

Период второго президентства Дональда Трампа стал для Китая временем, когда страна оказалась между двумя фронтами: обострение торговой войны с США и все более холодные отношения с ЕС из-за демпинга и дисбаланса. Но потенциальная помощь пришла из Вашингтона. Пекин использовал тарифный конфликт с Трампом как рычаг, чтобы попытаться приблизить Европу к себе. Китай демонстрирует ЕС, что обе стороны страдают от американского протекционизма, включая пошлины на автомобили, сталь, алюминий и сельхозпродукцию. Пекин предлагает создание "осевой оси свободной торговли" как альтернативу политике США.

МИД КНР продвигает месседж: "Мы не угроза, настоящая угроза – политика Трампа". Используется риторика защиты глобализации и многополярного мира, апелляции к европейским элитам, которые традиционно осторожны в отношении односторонних американских действий. Китай активнее обещает ЕС доступ к дешевым технологиям энергоперехода (солнечные панели, батареи, EV), позиционируя себя союзником в борьбе с изменением климата, тогда как США якобы тормозят "зеленую трансформацию". Это используется как противовес тарифной политике Трампа. Пекин также продвигает концепцию "стратегической автономии ЕС", подчеркивая, что Брюссель должен сам определять экономическую политику, независимо от Вашингтона. Отсылки к Макрону и его видению "Европы, которая не является вассалом США" часто присутствуют в речах китайских дипломатов.

"Нейтральность" с китайской спецификой

Официальная риторика Китая по еще одному важному вопросу – войны в Украине, основывается на нескольких тезисах: война является "европейским кризисом с глобальными последствиями", Китай не поставляет оружие ни одной из сторон, контроль осуществляется даже за экспортом товаров двойного назначения, включая дроны. В то же время, Китай избегает прямой критики Москвы, более того, активно помогает экономически диктатору Путину продолжать войну в Украине. Однако, сохраняя контакты и с Украиной, КНР пытается продвигать образ "честного миротворца".

Для поддержки своего имиджа Пекин ранее создал вместе с Бразилией "мирный план урегулирования" и рядом стран Глобального Юга платформу "Друзья мира". Китай призывает Европу участвовать в этом формате, одновременно продвигая идею "сбалансированной и устойчивой архитектуры безопасности" на континенте.

Китайско-бразильский план мирного урегулирования предусматривает шесть ключевых пунктов:

Прямые переговоры между Украиной и Россией

Проведение международной мирной конференции с участием обеих сторон

Деэскалация, избежание новых фронтов и провокаций

Гуманитарная помощь, защита гражданских, обмен пленными, обмен пленными

Предотвращение ядерной, химической и биологической эскалации, гарантии безопасности ядерных объектов

Стабильность глобальных цепей поставок и сотрудничества

Вместе с тем план вызвал критику Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его "деструктивным" и таким, который "играет на руку Кремлю", поскольку он не предусматривает обязательного вывода российских войск и восстановления территориальной целостности. Украина также не была предварительно проконсультирована по разработке этого документа, что снижает доверие к инициативе.

Дипломатическое турне Ван И: сигнал Европе и вызов США

На этой неделе глава МИД Китая Ван И проводит серию встреч с представителями Польши, Австрии, Германии и Франции, снова продвигая китайско-бразильский план урегулирования войны в Украине. Официально он подается как "единственно возможный путь к миру", сформированный на основе уважения к уставу ООН и территориальной целостности государств. В то же время Пекин дает понять: документ можно "усовершенствовать" при участии европейских партнеров, что позволяет Китаю позиционировать себя как открытого посредника. Тем более, что основной посредник – президент США Дональд Трамп, кажется, просто не знает, что делать с войной в Украине. Министр иностранных дел Ван И во время визита в Европу подчеркнул, что Китай "готов помочь найти баланс между интересами Киева и Москвы".

Отдельный блок переговоров касается экономики. Китай стремится реализовать четкие политические цели: заблокировать введение вторичных санкций против покупателей российской нефти, а также предложить ЕС создать общий фронт против тарифной политики США. КНР официально призвал ЕС к совместной борьбе с тарифной политикой Трампа, предложив взамен уменьшение торговой диспропорции между Пекином и Брюсселем. И хотя западные столицы встречают такие слова с подозрением, они вынуждены считаться с фактом: когда Трамп разрушает трансатлантическое единство тарифами, Китай подсовывает себя в качестве "прагматичного посредника".

Для Брюсселя это одновременно и возможность, и ловушка. Поэтому позиции разделены: Германия пытается балансировать, чтобы не потерять рынок, Франция давит на более жесткие антикитайские меры, Италия и часть Восточной Европы ориентируются на Вашингтон. В итоге, Китай пока не смог полностью перетянуть ЕС на свою сторону, но успешно затормозил радикализацию антикитайской политики, особенно в сфере автопрома и "зеленых" технологий. Так или иначе, но Трамп, усиливая торговое давление на ЕС, фактически создал для Китая возможность позиционировать себя как альтернативного партнера: "Америка душит пошлинами, мы – открытый рынок и союзники в зеленой политике". Пока стратегия работает лишь частично, потому что Европа все же воспринимает Китай как системного конкурента.

Китай играет на противоречиях евроатлантического мира

Нынешний визит Ван И является важным для китайской политики, поскольку Пекин имеет собственные интересы. Китай традиционно различает свою политику в отношении США и Европы. Мы видим, что Пекин активизировался на фоне того, что определенные шаги американской администрации не получают полного понимания среди европейских партнеров. Поэтому Китай имеет шанс продемонстрировать, что он стабильный и надежный партнер, что его позиция в отношении Европы неизменна и всегда положительная. В случае, если Европа захочет изменить правила торговли с Китаем, Пекин готов к урегулированию дисбаланса во внешней торговле. В то же время китайская сторона призывает не поддерживать политику США по введению тарифов против Китая. Мы знаем, что Трамп предлагал чрезвычайно высокие тарифы (50–100%) и призвал европейцев присоединиться к такой политике. Это предложение стало для европейцев неожиданностью – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению дипломата, учитывая поведение нынешней администрации президента США, Китай призывает Европу вести диалог отдельно, избегать слепого присоединения к американским инициативам и сохранять собственную позицию. Для Пекина важно не допустить полного перехода Европы на сторону США. Министр иностранных дел Китая демонстрирует, что Пекин – надежный партнер, готовый к переговорам на равных, а не как с Трампом, когда Европа выступает младшим партнером. Китай активно пользуется нестабильностью политики Трампа, напоминая о примерах тарифной политики США в отношении Канады, Мексики и других стран. Пекин указывает, что такие меры противоречат правилам Всемирной торговой организации и предлагает вести отдельные переговоры с США и Европой.

"Конечно, Трамп, со своей стороны, определенным образом прав, когда требует, чтобы Европа полностью отказалась от российской нефти и применила санкции к странам, покупающим российскую нефть (Китай, Индия), то война в Украине может завершиться быстро. Однако Европа колеблется и не только из-за экономических рисков и зависимости от российской нефти (Словакия, Венгрия). Много значит и фактор нестабильности политики США и лично Дональда Трампа, что подрывает доверие к таким шагам", – считает Александр Левченко.

Еще один глобальный вопрос – мирный план в отношении Украины. Китайский документ включает шесть пунктов: прекращение боевых действий, обращение с военнопленными, ядерная безопасность, недопущение использования химического или биологического оружия, защита женщин и детей. Как акцентирует Александр Левченко, по сравнению с предыдущим китайским планом из 12 пунктов, отсутствует главный тезис о территориальной целостности Украины, что является важным для украинской стороны.

"В прошлом году Украина относилась к китайскому плану прохладно из-за другой политики американской администрации и другого контекста в отношении России. Ситуация изменилась, ведь Трамп хоть и продолжает вмешиваться в процессы мирного урегулирования, но это только ухудшает положение.

В то же время план китайцев можно попробовать корректировать: например, включить пункт о территориальной целостности Украины. Тем более, что Ван И заявлял, что якобы КНР готов к участию Европы в корректировке и дополнении этого документа. Надо предложить и посмотреть на их реакцию, которая все скажет о действительных попытках КНР. Это может стать шагом к реальному рассмотрению и инкорпорации позиций украинской стороны при участии европейских партнеров и КНР. Хотя, учитывая политику китайских властей последних лет, более всего, это может быть просто политическая игра. Попытка в очередной раз продемонстрировать Китай нейтральной страной, которая стремится исключительно к миру. Мол, да, мы приняли Путина в Пекине на параде, как важного гостя, но вот смотрите, сейчас стремимся прекратить войну в Украине", – отметил Александр Левченко.