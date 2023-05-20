Подоляк о F-16: решения уже приняты, это будет способствовать объективному финалу войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада по-факту уже приняли решение касательно F-16. Сейчас обсуждаются такие моменты, как логистика процесса и прочее.

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Заявление об этом представитель ОП сделал в интервью "24 Каналу". Он сравнил разговоры о предоставлении нашей стране современных истребителей с тем, как партнеры решались на передачу танков западного образца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это – страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", – сказал Подоляк.

Он уверен в том, что защитники Украины получат авиацию, а также дальнобойные ракеты. Однако признался, что его огорчает "медлительность, присущая евроатлантическому пространству в принятии коллективного решения".

"Они так построили систему, что нужно десятки раз публично и не публично проговорить, сделать определенные вбросы, а потом все равно это все приходит к тому, что нет другого решения, кроме как передать Украине", – объяснил чиновник.

Подоляк добавил, что партнеры должны понять: любые сценарии, где Украина не победила, будут означать исчезновение большого количества демократических стран.

"Не Украины, а большого количества демократических стран. Это будет означать практически проигрыш демократии в среднесрочной перспективе", – заявил он.

Подоляк указал на то, что западная авиация, как, например, самолеты F-16, помогут также в защите неба над Украиной, сохранении жизни цивильных.

"Кроме того, наши партнеры понимают, что при таком объеме интенсивности контрнаступления, которое планируется, безусловно, надо защитить войска авиационным компонентом, чтобы российская тактическая авиация, как единственный инструмент, оставшийся еще у страны-агрессора, не донимала Украину. И чтобы это не тормозило объективный финал войны", – сказал чиновник.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просят у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

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