Поддерживают ли жители Австрии участие в миротворческой миссии в Украине: результаты опроса

В Австрии мнения жителей относительно того, стоит ли военнослужащим страны участвовать в потенциальной миротворческой миссии в Украине, разделились почти поровну. Однако против выступили на 2% больше, чем за.

Какие цифры показал социологический опрос

Около 42% респондентов заявили о поддержке инициативы, 44% высказались против. Еще 14% не имеют конкретного мнения по этому вопросу. Об этом сообщает АРА со ссылкой на данные соцопроса Gallup.

Среди тех, кто положительно воспринимает участие австрийских военных в обеспечении мира в Украине, преобладают лица до 30 лет (55%), люди с высшим образованием (53%), а также сторонники партий "Зеленые" (63%) и NEOS (55%).

Самый высокий уровень неприятия наблюдается среди сторонников праворадикальной и пророссийской "Партии свободы" (FPÖ) – 66%.

Также у австрийцев спросили, поддерживают ли они размещение миротворческих сил Европейского Союза в Украине в случае прекращения огня. 53% ответили утвердительно, 27% ответили нет, а 20% не определились.

В то же время абсолютное большинство считает, что Австрия является прежде всего дипломатическим игроком. 79% опрошенных считают, что невоенные миротворческие миссии соответствуют нейтралитету страны. Кроме того, 82% согласны с утверждением, что Австрия как нейтральное государство должна активно проводить политику мира и выступать посредником в международных конфликтах.

Как писал OBOZ.UA, ранее Швейцария и Австрия заявили о готовности принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Берн пообещал, что не будет арестовывать Путина по ордеру МУС, а вот Вена была менее конкретной на счет этого, отметив, что необходимы предварительные консультации с судом.

