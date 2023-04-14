"Поддерживая Украину, Европа инвестирует в свою безопасность": в МИДе ответили на скандальное заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже не первый раз отличается антиукраинскими заявлениями, отметили в министерстве иностранных дел Украины. Политику стоит осознать, что поддержка Киева – не благотворительность. Помогая нашей стране, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность.

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Соответствующее заявление сделал спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, комментируя недавний скандал с Орбаном. Тот назвал Украину "финансово несуществующим государством".

Николенко отметил: нисколько не удивляет, что это высказывание венгерского политика сразу нашло отклик в российском информационном пространстве.

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – указал представитель МИД.

Дипломат заявил, что Украина защищает в том числе Венгрию. "Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – написал спикер министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно заявлениям СМИ, американский Конгресс якобы готовит законопроект, который позволил бы ввести санкции против политиков, приближенных к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Ббольшинство из них связаны с одной из наибольших политических партий страны "Фидес".

– Известно, что Венгрия договорилась со страной-агрессором Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа, а также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива.

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