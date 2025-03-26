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Андрей Клименко
Андрей Клименко
Главный редактор BlackSeaNews

Блог | Почему "договоренностями" по морю, одновременно реализовать невозможно

Почему 'договоренностями' по морю, одновременно реализовать невозможно

Колеги, не переймайтеся сильно. 

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Весь цей комплекс того, що назівається "домовленостями" по морю, одночасно реалізувати неможливо. 

Наміри сторін діаметральні. Вони не співставні. Я не бачу, що тут обговорювати. Не бачу і можливості щось прогнозувати.

Ми хочемо, щоб вони не били по наших портах. Вони хочуть знищити Український експортний коридор", повернути те, що було під "ООН" з інспекціями їхніх на кожному судні. Цього не буде ніколи. 

Ми ніколи не били по їхних портах, тільки по 44 військовим кораблям і катерам (22 потоплені, 20 пошкоджені). А також по НПЗ в Туапсе і Порт-Крим. Вони ж тільки в 2024 запустили по Одеській області 128 тільки балістичних Іскандерів, а за весь час Великої війни пошкодили 33 цивільних судна.

Вони хочуть і мріють повернути свій увінчаний ганьбою Чорноморський флот до Криму. - Ми вважаємо, що цього не може бути ніколи...

Українська сторона офіційно сподівається, що американці нарешті зрозуміють, що руські брешуть завжди. Я неофіційно сумніваюсь. США хочуть дружити з Путіним. 

Не переймаймося, не сподіваймося, робимо своє. Кожний на своєму місці.

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