'Победа нужна не только Украине': Порошенко призвал США продемонстрировать лидерство

Петр Порошенко призвал западных партнеров ускорить предоставление оружия и денег для Украины.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" сообщил в эфире американского телеканала CNBC, обратив внимание, что Запад, помогая Украине, инвестирует в собственную безопасность.

Порошенко также напомнил, что украинская армия после полномасштабного вторжения вопреки прогнозам показала поразительные результаты на поле боя против российских оккупантов.

"Победа в войне нужна не только Украине, а всей Европе, всему НАТО, всему миру, свободному и демократическому", – отметил Порошенко.

"Западному миру будет проще и дешевле предоставить нам оружие и деньги и помочь нам выполнять вашу работу. Эта война не только за Украину, и это не помощь Украине. Это инвестиция в вашу собственную безопасность", – подчеркивает Петр Порошенко.

"Украина заплатила за это самую большую цену – жизнь наших героев. Каждую неделю я на передовой. Я вижу позиции русских войск и героических украинских воинов. Нам нужно закрыть нынешний запрос наших войск. Потому что в 2022 году это были танки – и мы их получили с опозданием в год. В 2023 году нам требовались системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники – мы получаем это только в 2024 году. В 2024 году нам срочно нужны F-16, а вместо этого у нас нет боеприпасов, у нас нет танков, у нас нет дронов. И у нас нет F-16", – констатирует пятый президент.

Он обратился к американцам: "самая большая военная сила в мире – это Соединенные Штаты. Пожалуйста, продемонстрируйте свое лидерство. Без этого Путин был бы сильнее, Путин пошел бы дальше. Потому что единственный язык, который понимает Путин, – это язык силы", – сказал Порошенко.

"Нужно постоянно помнить: каждый час задержки артиллерийских снарядов означает человеческую жизнь. Жизнь наших воинов и жизнь наших мирных обитателей. А это слишком много и слишком высока цена", – отмечает лидер партии.

"Нет ничего важнее, чем остановить Путина. Если не остановить это в Украине, в следующем году он появится в странах НАТО. И это будет гораздо большей проблемой, это будет дороже", – объяснил Порошенко.