Найти травмированного или просто тупого украинца, обработать его и приказать убить того, на кого россияне укажут, пообещав ему, что даже если его поймают, он будет обменен и продолжит жить жизнь в России.

Опасный план, ибо в случае его удачи, найти новых желающих для выполнения заданий россиян будет еще легче. И тогда возможности россиян убивать станут еще большими. Убивать точечно. Убивать украинцев, создающих Украину. Убивать украинцев, олицетворяющих сопротивление.

Но у этого плана есть только одно слабое место

Исполнитель должен дожить до обмена...