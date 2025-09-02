УкраїнськаУКР
русскийРУС
Сергей Фурса
Сергей Фурса
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Блог | План россиян по убийству Парубия

План россиян по убийству Парубия

Найти травмированного или просто тупого украинца, обработать его и приказать убить того, на кого россияне укажут, пообещав ему, что даже если его поймают, он будет обменен и продолжит жить жизнь в России.

Видео дня

Опасный план, ибо в случае его удачи, найти новых желающих для выполнения заданий россиян будет еще легче. И тогда возможности россиян убивать станут еще большими. Убивать точечно. Убивать украинцев, создающих Украину. Убивать украинцев, олицетворяющих сопротивление.

Но у этого плана есть только одно слабое место

Исполнитель должен дожить до обмена...

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...