Первым в мире сбил боевой самолет Су-30 с моря: в МИД Украины установили макет надводной беспилотной лодки Magura V7. Фото

В здании Министерства иностранных дел Украины установили макет морского дрона Magura V7, который первым в мире сбил боевой самолет Су-30 с моря. Выставка новейших образцов вооружения призвана популяризировать украинское оружие и демонстрировать оборонно-промышленный потенциал Украины с целью привлечения инвестиций.

Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил глава МИД Андрей Сибига. "Иностранцев в МИД будет встречать "Магура". Дополнили новым экспонатом нашу выставку украинской силы в МИД, на которой представлены ведущие новейшие образцы вооружения, дронов и военной техники украинского производства", – рассказал министр.

Андрей Сибига добавил, что надводная беспилотная лодка Magura V7 не только уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ, но и первой в мире сбила боевой самолет Су-30 с моря, именно в представленной модификации.

По словам министра, макет был "любезно передан компанией-производителем" при содействии Главного управления разведки Министерства обороны – основного оператора дрона.

Выставка популяризирует украинское оружие и демонстрирует оборонно-промышленный потенциал Украины для международных партнеров с целью привлечения инвестиций, масштабирования производства и наращивания доли украинских вооружений на фронте, сообщил Сибига.

"Кроме того, это оружие, конечно, производит впечатление на наших высокопоставленных иностранных гостей. Они видят, что современная Украина – это сила. Что это государство, которое уже сегодня является контрибьютором евроатлантической безопасности. Которое способно асимметричными решениями и смелостью делать вклад в глобальную безопасность", – заявил руководитель МИД.

Все это Украина доказала на практике, добавил дипломат, в частности в Черном море, откуда украинские БПЛА вытеснили флот россиян и разблокировали жизненно важный путь поставок украинских товаров, в частности продовольствия, на мировые рынки.