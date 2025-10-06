'Отсутствие стратегии в обороне': Гудименко отреагировал на слияние АОЗ и ГОТ

Министерство обороны Украины планирует объединить с 1 января 2026 года Агентство оборонных закупок (АОЗ) и ГОТ (Государственный оператор тыла). От этих двух структур зависит своевременное и качественное обеспечение Сил обороны, а их совокупный бюджет превышает 500 млрд грн. Однако они имеют разные типы закупок, сочетание которых в одну может снизить прозрачность процессов и способствовать коррупции.

Об этом заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны (ОАС МОУ) Юрий Гудименко. Он резко осудил планы оборонного ведомства.

Гудименко раскритиковал Минобороны за отсутствие стратегии и указал на основные риски объединения этих двух структур в одну.

"Ключевым риском для меня лично является отсутствие стратегии в этом и многих других вопросах, связанных с Минобороны и обороной в целом. Ответы на вопрос "что вы делаете" иногда появляются, но ответ на вопрос "а зачем вы это делаете" – исчезающая редкость. Вопрос "а к чему это приведет в стратегической перспективе" можно в принципе не задавать", – прокомментировал он официальное заявление ОАС МОУ относительно слияния.

Юрий Гудименко напомнил, что АОЗ и ГОТ создавались как отдельные независимые организации с собственными наблюдательными советами. Также они работают на разных рынках: ГОТ закупает имущество и питание, преимущественно через тендерные процедуры с применением Prozorro. Агентство оборонных закупок отвечает за оружие и боеприпасы, имеет высокий уровень закрытости и работает, в частности, через прямые контракты на международных рынках.

"Сочетание различных типов закупок в одной структуре может снизить прозрачность процессов и повысить коррупционные риски", – отметил председатель ОАС МОУ.

По словам Гудименко, инициатива слияния выглядит как тактический шаг вне рамок согласованной стратегии.

"Публично звучали предложения сделать объединенное агентство единым закупщиком для всех сил сектора безопасности и обороны (ВСУ, НГУ, СБУ, ГУР, ГПСУ и т.д.), однако такое решение не приняли и над соответствующей стратегией системно не работают", – подчеркнули в Общественном антикоррупционном совете.

Среди рисков в ОАС МОУ также назвали неопределенность источников экономии. Без четкого плана оптимизации сокращение низовых менеджеров закупок может ухудшить операционную деятельность, подчеркнули в Совете.

Общественный антикоррупционный совет призвал Минобороны подходить к решениям такого уровня с "полным пониманием рисков и карты процессов".

Что предшествовало

Министерство обороны Украины планирует объединить свои закупочные организации – Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) с 1 января 2026 года.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны выступал против такого присоединения или поглощения в любой форме.

"По нашему мнению, риски такого объединения (поглощения, присоединения, M&A) существенно превышают потенциальные плюсы", – говорится в сообщении Общественного совета.

В ОАС МОУ перечислили проблемы, которые, по мнению членов Совета, возникают на пути к объединению двух учреждений:

– Два агентства слишком разные и работают на разных рынках, с разной контрактной системой;

– Это объединение не является частью стратегии, а отдельным тактическим шагом;

– Одной из целей объединения называлась экономия средств, но пока непонятно, в результате чего она произойдет;

– В целом процессы поглощения или слияния двух организаций считаются одними из самых тяжелых и рискованных в менеджменте частного сектора.

"Неудачных примеров таких процессов больше, чем удачных", – отметили в Общественном антикоррупционном совете.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юрий Гудименко указал на проблему с обеспечением украинских военных. Он отметил, что Минобороны необходимо оперативно реагировать на потребности фронта и быстрое изменение технологий, с которыми на поле боя сталкиваются украинские защитники. Также важно ввести справедливый механизм привлечения к ответственности военачальников за некомпетентность, что приводит к человеческим потерям.

