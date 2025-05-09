Отказ США не является препятствием: спецтрибунал для преступлений России обещают официально создать на следующей неделе в Люксембурге

Министры иностранных дел ЕС во время визита во Львов 9 мая одобрили создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Он будет запущен в Люксембурге на следующей неделе.

Видео дня

Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время общения с журналистами во Львове. "Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", – сказал он.

В ответ на вопрос прессы относительно того, как можно объяснить отказ США поддержать спецтрибунал Беттель сказал, что трибунал является инициативой Совета Европы.

Штаты не являются членом этой организации и это будет "географически сложнее".

"Я надеюсь, что это будет решено на следующей неделе в Люксембурге, где у нас состоится встреча министров с президентом, и Андрей Сибига приглашен присутствовать там. Также состоится официальное вручение документов для создания этого трибунала", – сказал министр.

На вопрос, не может ли это повлиять на мирные переговоры, Ксавье Беттель отметил, что российский диктатор Владимир Путин и сейчас никого не слушает.

"И даже если он будет пойман, он продолжает получать поздравления в некоторых странах, являющихся членами международных организаций, которые мы поддерживаем. Они не выполняют то, что подписали, но окажет ли это давление – это еще вопрос", – сказал руководитель МИД Люксембурга.

Беттель добавил: важно, чтобы от Украины "было больше сил".

Совместно будет продолжена работа над инициативой, поэтому министр выразил надежду, что на следующей неделе в Люксембурге "будет достигнут прогресс".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года 44 страны на конференции "Восстановление справедливости для Украины" поддержали создание спецтрибунала для РФ. В рамках инициативы Интерпол разблокирует для Украины пути использования его инструментов в расследовании военных преступлений.

Накануне в Евросоюзе заявили, что 9 мая будет дано окончательное политическое согласие на начало создания спецтрибунала. Безнаказанности для РФ не будет, однако будет ответственность за совершенные преступления, пообещала вице-президент Еврокомиссии, высокая представитель ЕС Кая Каллас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!