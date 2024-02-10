Появилась информация, что если демократы-ослы не одолеют в Конгрессе сопротивление республиканцев-слонов относительно утверждения помощи Украине, то американцы по обмену или иначе передадут европейским союзникам технику и оружие, которые нам нужны, чтобы те потом отдали это Украине.

Такие операции Пентагона не требуют согласия Конгресса, и так можно будет через европейцев предоставить Украине всё необходимое.

Так что, пока малыш и репортёр Карлсон, у которого от этого карлика поехала крыша, занимались два часа чем-то непристойным, Президент Главной страны мира думает о великом.

Помоги, Боже, Америке с союзниками помочь Украине.