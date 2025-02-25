'Он считает Путина своим другом и не любит Зеленского': эксрадник Трампа заявил, что тот не может быть президентом США. Видео

Президент США Дональд Трамп считает российского диктатора Владимира Путина своим другом. А глава украинского государства Владимир Зеленский не нравится Трампу уже давно.

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Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии CNN. Он заявил, что Трамп не подходит на пост американского президента.

По словам Болтона, у Трампа в голове "полная каша", и он не способен отличить друзей Соединенных Штатов от врагов, в частности, в лице российского диктатора Владимира Путина.

"Это человек, который не годится на пост президента. Он не может отличить друзей Америки от ее врагов… Он считает Путина своим другом, а друзей диктаторами не называют", – сказал Болтон.

Бывший советник президента США объяснил, что, несмотря на приписывание Трампу особой стратегии переговоров, на самом деле он ничего не понимает, а лишь ретранслирует то, что попало в его голову из окружения.

"Защитники Трампа считают, что все, что он говорит – это стратегия переговоров. В частности, когда он говорит "А", а на следующий день "Б". Я думаю, что это признак того, что в его голове полная каша, и он говорит все, что в нее попадает", – считает Болтон.

Он также объяснил, что Трампу не нравится Зеленский уже давно, поэтому ему ничего не следует назвать украинского президента диктатором.

"Ему не нравится Владимир Зеленский. Он не нравится ему из того же телефонного разговора летом 2019 года. Так что из него не убудет, если он назовет Зеленского диктатором", – заявил Болтон.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова не захотел назвать главаря Кремля Владимира Путина диктатором. При этом он заявил, что не употребляет такие слова легкомысленно.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Президент США также призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Это не осталось без внимания мировых лидеров и политиков в самих Соединенных Штатах. Они поддержали Владимира Зеленского на фоне агрессивной риторики Трампа.

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